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Музыка на Свободе

Виниловые мощи. Артемий Троицкий изучает неприятные звуки

Фрагмент фирменного стиля фирмы звукозаписи Sacred Bones Records. Алхимические знаки: поглощающий свой хвост змей Ураборос и чёрный треугольник

Хедлайнеры сто восемьдесят девятого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – американская фирма звукозаписи Sacred Bones. Рок-критик Артемий Троицкий продолжает создавать многосерийный путеводитель по независимым рекорд-лейблам из разных стран.

Sacred Bones в прямом переводе – "Священные кости". Название жутковатое, "готичненькое", и предчувствие слушателя не обманет. Лейбл основан Калебом Браатеном в 2007 году, базируется в Бруклине, и вот уже скоро 15 лет терзает экстремально настроенных меломанов музыкой самого тяжёлого характера. Первый релиз на "Священных костях" мне попался в 2009 году, и это был дебютный альбом проекта Zola Jesus, записанный брюнеткой из Висконсина по имени Ника Роза Данилова. Девушка со славянскими корнями исполняла зловещий готик-рок, заслужив сравнения с Кейт Буш и Лидией Ланч. Два последних альбома Даниловой называются по-русски – Taiga (2014) и Okovi (2017), но вышли уже давненько и в "Музыке на Свободе" отрецензированы. А вот другие клиенты Sacred Bones, группа под названием Moon Duo, отметились свежим релизом только что. Дуэт Рипли Джонсона из гитарной группы Wooden Shjips и Санае Ямада из Vive la void играет на удивление светлый (особенно в контексте тёмного лейбла) и мелодичный психоделический space rock, чему альбом "Звёзды – это свет" – лишнее подтверждение.

Moon Duo с композицией Fall (In Your Love)

Uniform и The Body – два отдельных музыкальных проекта, работающих приблизительно в одном стиле, для простоты назовём его "индустриально-шумовым". Встретились и познакомились "униформа" с "телом" во время концертного турне в 2017 году, а спустя три года выпустили совместный альбом с жизнеутверждающим названием "Ментальные раны не заживают. Всё, что умирает, когда-нибудь возвращается". Музыка, мягко говоря, жёсткая.

Uniform & The Body с композицией "Мёртвая река"

Однако всем этим крутым парням очень далеко до хрупкой 30-летней девушки по имени Маргарет Шардье. Она выступает под псевдонимом Pharmakon и создаёт самую неприятную музыку не только на лейбле Sacred Bones, но и, возможно, вообще в мире. Описать её в искусствоведческих терминах невозможно; скажу так: резня бензопилой в подвале инквизиции литейного цеха. Я большой поклонник невообразимого таланта Маргарет и уже не в первый раз изыскиваю способ протащить её в эфир, хотя эти звуки эфиру и противопоказаны. Название нового альбома Pharmakon можно перевести как "Проглот".

Pharmakon с композицией Spit It Out

Несколько лет назад искатели талантов из Sacred Bones начали привлекать артистов из экзотических стран. Первыми в ряду оказались Föllakzoid из столицы Чили Сантьяго. У себя на родине группа мало известна, что неудивительно: Диего и Доминго играют максимально минималистичный (простите за каламбур) инструментальный краут-рок. Настолько абстрактный, что даже классики жанра, немцы NEU!, звучат на их фоне как махровая попса.

Föllakzoid с композицией IIII

Зато навели шороху на западный мир и отоварились миллионами кликов на TikTok белорусы Molchat Doma (они, на пару с земляками Dlina Volny, звучали у нас в предыдущем выпуске подкаста). Играют минчане угрюмый небыстрый пост-панк – как если бы весь репертуар "Кино" состоял из вариаций на тему песни "Транквилизатор". Что-то подсказывает мне, что тема славянского рока (во всех смыслах слова) на "Священных костях" будет продолжена.

"Молчат дома" с композицией "Судно"

Значительная часть каталога Sacred Bones посвящена музыке из кинофильмов. Началось всё, естественно, с записей Дэвида Линча, чья эстетика идеально соответствует непростой концепции лейбла. Следующими пошли электронные саундтреки Джона Карпентера – не только мастера киноужастиков, но и превосходного композитора. Наконец, ребята из Бруклина добрались до Джима Джармуша – в частности, опубликовали звуковую дорожку вампирской драмы "Выживут только влюблённые". Подозреваю, что именно Джармуш свёл Sacred Bones с актёром Калебом Лэндри Джонсом, который сыграл хозяина бензоколонки в его недавнем зомби-гротеске "Мёртвые не умирают" (2019). В результате увидел свет первый музыкальный альбом Джонса, "Материнский камень".

Сaleb Landry Jones с композицией I Dig Your Dog

Это самый нетипичный релиз в репертуаре лейбла, поскольку представляет собой, строго говоря, поп! Точнее, психоделический поп в духе поздних Beatles или раннего Дэвида Боуи... И это интригует – посмотрим, что будет со "святыми мощами" дальше!

Плей-лист 189-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Chelsea Wolfe (USA). Highway, LP Birth Of Violence

2. НОМ (Россия). Ну, погоди! LP Весёлая карусель

3. Александр Ливер (Россия/Switzerland). Прокол памяти, LP Серенады свинопасов планеты

4. Maria Mazzotta (Italy). Amoreamaro, LP Amoreamaro

5. Moon Duo (USA). Fall (In Your Love). LP Stars Are The Light

6. Uniform & The Body (USA). Dead River, LP Mental Wounds Not Healing/Everything That Dies Someday Comes Back

7. Pharmakon (USA). Homeostasis, LP Devour

8. Föllakzoid (Chile). IIII, LP I

9. Caleb Landry Jones (USA). I Dig Your Dog, LP Tthe Mother Stone

10. The Jackets (Switzerland). Steam Queen, LP Queen Of The Pill

11. Battle of Santiago (Canada/Cuba). Cimarron, LP La Migra

12. Katarina Malikova (Slovakia). Vodnik, LP Postalgia

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