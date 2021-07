В Датском королевстве. Артемий Троицкий спускается с горы

Хедлайнеры сто девяносто седьмого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – старые датские исполнители, "старые" в смысле представлений о течении времени в рок-мире. Рок-критик Артемий Троицкий достаёт из своей обширной аудиотеки редкие записи – скрупулёзный (3 CD) сборник под названием Living On The Hill: A Danish Underground Trip 1967–1974.

Как нетрудно угадать по названию, речь идёт о датской рок-музыке классического "подпольного" периода. В остальном мире она на удивление мало известна. Не будем замахиваться на рок-метрополии, но даже непосредственные соседи Дании на севере и юге преуспели в плане международного признания куда больше. Голландия прославилась за счёт качественного поп-рока Shocking Blue и Golden Earring и арт-рока Focus и Ekseption; шведы (Бу Ханссон, International Harvester, Kebnekaise, Ragnarok, Samla Mammas Manna) остаются непревзойдёнными мастерами в области фолк-психоделики. Пожалуй, лишь две датские группы того периода фигурируют (и то не обязательно) в рок-энциклопедиях – Savage Rose и Burnin’ Red Ivanhoe. Это даже странно, поскольку Копенгаген и особенно его богемный район Христиания были мекками мирового хиппизма и местом проведения множества концертов и фестивалей.

Burnin’ Red Ivanhoe во главе с клавишником и саксофонистом Карстеном Фогелем – амбициозная и довольно компетентная прог-роковая группа с лёгким джазовым уклоном. Однако на фоне английских современников King Krimson и Van Der Graaf Generator датчане смотрелись бледно. Сейчас, прослушав архивные записи BRI – впервые за 50 лет! – я в этом лишний раз удостоверился. Совсем другое дело Savage Rose! На мой взгляд, это вообще одна из самых недооценённых групп в истории евро-рока. Музыка интересная и максимально эклектичная – от соул-баллад до авангардных экспериментов. Наверное, можно заклеймить как психоделику в самом широком смысле этого слова. Главное достояние SR – их солистка Анисетт, которую среди блюз-роковых певиц можно сопоставить, пожалуй, только с Дженис Джоплин! Разница только в том, что великая Дженис пополнила трагический "Клуб 27", а Анисетт удивительным образом выступает и записывается по сей день. (Песня с альбома Homeless 2017 года не так давно звучала в "Музыке на Свободе"). А сегодня Анисетт и "Дикая роза" представляют песню Long Before I Was Born с их второго альбома In The Plain (1968).

The Savage Rose с композицией Long Before I Was Born

Признаюсь честно: больше ни одной группы из представленных на датском сборнике я раньше не слышал. Отметил любопытную деталь: в отличие от "подпольных" шведов, певших почти исключительно на родном языке, датчане явно предпочитали английский. Одна из буквально пары-тройки датскоязычных групп мне очень понравилась. Называется Alrune Rod ("Корень мандрагоры"), фронтмен Лейф Роден (бас-гитара и вокал, умер в 2010 году). Стиль – психо-прог, но очень своеобразный, даже диковатый. Группа продержалась до 1975 года и записала 6 альбомов, все на датском. Песня "Дорога ночных теней" – с их дебютного лонг-плея 1969 года.

Группа Alrune Rod с песней Natskyggevej

Квартет Beefeaters пришёл в андеграунд из более аккуратного биг-бита: группа собралась ещё в 1964 году и поначалу подражала Rolling Stones. Но позднее ориентиры поменялись на психоделический блюз в стиле Джими Хендрикса. Лидер Beefeaters Петер Торуп считается одним из лучших гитаристов в истории датского рока. В 1970 году знаменитый английский блюзмен Алексис Корнер пригласил его в свой ансамбль C.C.S., Торуп переехал в Британию, но группа распалась. Пьеса "Ночной полёт" вышла на альбоме Beef Eaters в 1967 году.

Beefeaters и их Night Flight

Ансамбль Culpeper's Orchard организовал в 1969 году постоянно проживавший в Дании англичанин Сай Никлин. За десять лет существования группа записала четыре альбома, наиболее удачными из которых считаются первые два. Песня "Рекламные объявления" – как раз со второго, Second Sight (1972).

Culpeper’s Orchard с композицией Classified Ads

Ни намёка на скандинавский колорит тут нет – типичный задушевный американский рок, и очень хорошего качества. Так что знайте: Дания – это не только Lego, Laid Back, карикатурист Бидструп и сказочник Андерсен!

Плей-лист 197-го выпуска "Музыки на Свободе":



1. The Hair & Skin Trading Company (UK). Octo, LP I Don’t Know Where You Get Those Funny Ideas From

2. Shay Khan & The Bageechas (UK). My World Too, LP My World Too

3. Konami Kukeiha Club (Japan). Opening, LP Diggin’ In The Carts

4. Katsuro Tajima (Japan). Exercise. LP Diggin’ In The Carts

5. Goblin Sound (Japan). Game over. LP Diggin’ In The Carts

6. Sam Lee (UK). Lay This Body Down, LP Old Wow

7. The Savage Rose (Denmark). Long Before I Was Born, LP Living On The Hill: A Danish Underground Trip 1967-1974

8. Alrune Rod (Denmark). Natskyggevej, LP Living On The Hill: A Danish Underground Trip 1967-1974

9. Beefeaters (Denmark). Night Flight, LP Living On The Hill: A Danish Underground Trip 1967-1974

10. Culpeper’s Orchard (Denmark). Classified Ads, LP Living On The Hill: A Danish Underground Trip 1967-1974

11. Boy Harsher (USA). Westerners, LP Country Girl Uncut

12. King Nun (UK). Cowboy, LP Mass

13. Kim Gordon (USA). Murdered Out, LP No Home Record

14. Nihiti (USA). A New Kind Of Weather

