Когда "Нет войне" аморально. Дело активиста Ильи Мясковского

В Нижегородской области идет следствие по очередному делу о дискредитации российской армии. Возбуждено оно в отношении Ильи Мясковского, многолетнего активиста и фотохроникера протестов в Нижнем Новгороде. Он также был администратором ВК-сообщества "Нижегородское гражданское движение" – именно в этой группе публиковались антивоенные посты, которые и легли в основу дела.

Самим фактом нового уголовного дела о "дискредитации Вооруженных Сил" сегодня не удивишь, но особого внимания заслуживают выводы экспертов, которых привлек Следственный комитет России. "Экспертная тройка" – лингвист, политолог и психолог – люди проверенные правоохранителями: каждый из них уже не раз способствовал наказанию оппозиционных активистов.

Радио Свобода изучило содержимое экспертизы и пришло к выводу, что аргументы этих специалистов можно смело применять против главных деятелей российской пропаганды и даже против официальных лиц, вплоть до президента.

Судят не меня, а картинки, но наказание будет мне

– У меня даже не тексты – у меня "антивоенные граффити" и картинки, которые размещены в группе "НГД". По сути, судят не меня, а картинки – но наказание будет мне! – объясняет особенности своего дела Илья Мясковский.

Действительно, антивоенные фотографии в ВК-сообществе сопровождаются предельно сдержанными, информационными текстами администратора. Только в одном случае автор публикации позволил себе авторскую оценку – в комментариях к фоторепортажу об акции памяти журналистки Ирины Славиной.

Признаки дискредитации Мясковским российской армии, мягко говоря, неочевидны – но эксперты со своей задачей справились. Каждый из них нашел то, что требовалось следствию.

Самую серьезную работу проделал Тимур Радбиль – профессор, доктор филологических наук. Среди его прежних заслуг перед СКР – обоснование штрафа той же Ирине Славиной в октябре 2019 года, за год до гибели журналистки. Тимур Радбиль в своей 14-страничной части экспертизы опирается на "современную постклассическую теорию речевых актов". Эта удобная для карательной системы теория фактически позволяет судить человека за любые слова, называя их действиями.

"Действительно, такие понятия, как "возбуждение вражды и ненависти", "призыв к насильственным действиям", "унижение"– это разнообразные словесные действия. Ведь именно действия, а не слова, какими бы они ни были, подлежат юрисдикции суда. Согласно теории речевых актов, когда человек произносит какое-то высказывание в условиях реального речевого взаимодействия, на самом деле он совершает некое действие", – пишет Тимур Радбиль.

Лингвист объясняет, что даже фразы "нет войне" и "нет мобилизации", согласно используемой теории, – это призывы, и их содержание – "побуждение к воспрепятствованию использованию Вооруженных Сил Российской Федерации с целью защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, в том числе мобилизации".

Аргументы Радбиля помогают следствию по делу Мясковского – но они же могли бы быть полезны и при оценке гораздо более очевидных призывов. Например, таких:

Взгляды человека с плакатом "Нет войне" названы аморальными

"А топить таких надо было. Топить этих детей. Это наш метод. Раз сказал, что москали оккупировали (Украину), и сразу бросаешь его в реку с бурным течением. Или в смерекову хату забивать и жечь".

"Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

Оба призыва получили широкую известность. Но если фраза российского журналисты Антона Красовского хотя бы повлекла формальную проверку (без последствий для автора призыва), то вторая фраза – обращение Владимира Путина к армии Украины – еще только ждет оценки следственных органов с точки зрения ущерба репутации России.



Психолог Елена Замышевская – начинающий эксперт, но в ее послужном списке уже есть обоснование принудительной госпитализации в психбольницу блогера Алексея Поднебесного за его анализ причин очередного "скул-шутинга" в России.

В деле Ильи Мясковского Замышевская следует в русле фундаментальных теоретезирований Тимура Радбиля, но добавляет несколько собственных выводов.

Антивоенные публикации в ВК-сообществе "Нижегородское гражданское движение" она называет "мощным инструментом для информационно-психологического воздействия". Это сказано о группе, в которой менее тысячи участников.

"Признаки информационно-психологического воздействия усматриваются в распространении информации об организованных антивоенных агитациях, автор использует слова-триггеры ("война", "стрелять"), которые могут морально нагнетать и устрашать психологически неустойчивого адресата", – пишет психолог. По логике эксперта, использование тех же слов-триггеров людьми, вещающими на многомиллионную аудиторию, должно вызывать еще более устрашающее воздействие на "неустойчивых адресатов".

Например, в таких фразах: "Не только Украина будет денацифицирована, война против Европы и всего мира приобретает более конкретные очертания, что означает, что нам придется действовать по-другому и гораздо более жестко".



"В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то? Ну Украина, Господи!"

В первом случае это Владимир Соловьев, во втором – Маргарита Симоньян, столпы российской пропаганды. Каждый из них, как и гости их ток-шоу, многократно использовали "запрещенные слова" – но теперь стараниями нижегородского психолога их действиям дано научное обоснование. Дело за следственными органами.

Как и в случае с автором следующей, совсем свежей, цитаты: "Наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться".

Что это, как не расширенная версия лозунга "нет войне", который вменяют в вину нижегородскому учителю Илье Мясковскому? Только в данном случае это слова Владимира Путина, сказанные 22 декабря. Депутат из Санкт-Петербурга Никита Юферев уже обратился в МВД с требованием возбудить против главы государства дело о фейках об армии. Экспертиза нижегородских специалистов универсальна по своей сути, поэтому силовики могут сэкономить время и просто позаимствовать выводы экспертов по "делу Мясковского", дополнив ими "дело Путина".

Особняком в нижегородском деле стоит политологическая экспертиза профессора политологии, доктора исторических наук Сергея Устинкина. Этот человек вместе с еще двумя коллегами уже известен благодаря главному тезису из другой "экспертизы": любая оппозиция в России – это работа на Михаила Ходорковского. Это заключение легло в основу приговора нижегородскому активисту Михаилу Иосилевичу, а затем его – слово в слово – использовали и в деле против бывшего руководителя "Открытой России" Андрея Пивоварова. Это лишний раз доказывает, что сотрудники правоохранительных органов умеют "копипастить" экспертные заключения, когда это требуется.

Но в "деле Мясковского" Сергей Устинкин превзошел сам себя. Вместо научного заключения на четырех страницах представлено личностно окрашенное эссе, состоящее целиком из пропагандистских штампов.

Взгляды человека с плакатом "Нет войне" названы аморальными

– Например, взгляды человека, стоящего с плакатом "Нет войне. Нет мобилизации" названы не только "политическими, антиконституционными", но и "аморальными". Вот это уже очень интересно: разве политология читает нравоучения? Мораль – в сфере этики, политология принципиально от неё дистанцируется. Это почти то же самое, как если бы физик осуждал силу тяжести, а химик обличал безнравственность серной кислоты, – говорит Илья Мясковский. – Я уже не говорю о том, что антивоенный – значит у Устинкина "антиконституционный". Логика такая: защищать Отечество – конституционный долг, если ты против мобилизации – значит, против Конституции.

Дочь Ирины Славиной Маргариту Мурахтаеву, которая вышла с антипутинским плакатом, эксперт-политолог заподозрил в нарушении "когнитивных способностей и психического здоровья", хотя медицинские диагнозы – совсем не то, что требует следствие от человека его профиля.

В итоге Устинкин и вовсе договаривается до использования "запрещенного" слова-триггера:

"С нашей стороны, специальная военная операция – это отечественная освободительная война (специальная военная операция), направленная на денацификацию и демилитаризацию Украины, прекращение геноцида этнических россиян, обеспечение безопасности РФ".

Уникальный случай: эксперт в своих заключениях подпадает под признаки "дискредитации ВС", которые формулируют его же коллеги на соседних страницах той же экспертизы.

Но главное даже не в этом. Все эксперты традиционно предупреждаются об ответственности за ложные заключения – это 307 статья Уголовного кодекса России. Поэтому уже сейчас очевидно: как только статьи о фейках про армию и о ее дискредитации будут отменены как несоответствующие международному законодательству, следует ждать новой волны уголовных дел – в отношении тех, кто мог быть честным, но не захотел.