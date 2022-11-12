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Колбаса и носки в авоське. Как помогают раненным на войне в Украине

Пациент госпиталя в Нижнем Новгороде на прогулке

Мобилизованные в российскую армию обеспечены всем необходимым, заявил на этой неделе командующий группировкой российских войск на территории Украины генерал Сергей Суровикин. Между тем, из регионов страны продолжает поступать противоречивая информация о снабжении российских солдат, причем не только недавно мобилизованных, но и уже отправленных в тыл с ранениями.

Военный госпиталь в Нижнем Новгороде принял на днях около 200 раненых – и сразу же в соцсетях и чатах появилась информация о нехватке у них предметов гигиены, носков и белья. Местный ОНФ назвал это сообщение фейком, но источники Радио Свобода говорят об обратном. Более того, не всё гладко с обеспечением недавно мобилизованных мужчин, проходящих подготовку на полигоне Мулино в Нижегородской области. Губернатору Глебу Никитину приходится гасить недовольство в ручном режиме.

Военный госпиталь на ул.Ижорской в Нижнем Новгороде
Военный госпиталь на ул.Ижорской в Нижнем Новгороде

"До стабилизации эпидемиологической обстановки посещение пациентов запрещено", – гласит объявление на дверях проходной 442 военного госпиталя в Нижнем Новгороде. В последние дни в различных профессиональных и родительских чатах прошли сообщения о большой партии раненых, поступивших в госпиталь с украинского фронта. Эта информация подхвачена и в соседних регионах, поскольку среди госпитализированных могут быть люди из любой части страны.

Колбаса и сыр для них лакомство, также медперсонал просит гели, мази от пролежней, влажные салфетки, полотенца

"Сейчас в госпитале более 200 человек, в эти выходные привезут еще около 80 человек, много тяжелых лежачих, – говорится в одном из сообщений. – Их привезли не по принципу "лечить там, где жил", а по распределению. Т.е. ребята из других регионов России, и у них здесь нет родных. Те бойцы, которых привезли из плена (по обмену) – измучены и замкнуты. С медикаментами в госпиталях все в порядке, но у ребят нет ни носков, ни нижнего белья, ни зубных щеток, зубных паст, бритвенных принадлежностей, и так далее… В госпитале кормят неплохо, но 2-3 месяца больничной диетической еды надоедает, а гостинцев нет, родные далеко. Они очень хотят печенья, булок, блинов и т.д., а колбаса и сыр – это вообще для них лакомство. Также медперсонал просит привезти гели для мытья лежачих больных, впитывающие пеленки 60*90, мази от пролежней, влажные салфетки, полотенца".

Раненый в госпитале
Раненый в госпитале

8 ноября с опровержением этих сведений выступил местный Общероссийский "Народный фронт".

"Я на связи с начальником госпиталя. Разгоняемая информация – фейк, – написал в телеграм-канале местного ОНФ руководитель регионального исполкома Алексей Алёхин. – Не участвуйте, пожалуйста, в таких инфоволнах. Сейчас ещё раз созвонились с начальником госпиталя. Наша общая просьба: увидите где-то распространение информации про то, что в госпиталь нужна еда и гигиена – остановите её, пожалуйста. Тот, кто запускал, скорее всего хотел посеять ажиотаж про "много раненых", а не про сбор помощи".

Народ реально откликнулся и поехал

– Оказывается, этот призыв написала одна сотрудница госпиталя еще на прошлой неделе, охренев от увиденного. То есть, все правда, – рассказала Радио Свобода жительница Нижнего Новгорода Ирина Потрикеева, которая связалась с людьми, знающими ситуацию изнутри. – Кинула призыв по знакомым. Те в свою очередь по своих профчатам, родительским группам и прочим. Народ реально откликнулся и поехал. Бабы с авоськами с колбасой и носками, активисты с лекарствами, и все-все-все.

Госпиталь в Нижнем Новгороде
Госпиталь в Нижнем Новгороде

Да что далеко ходить, в нашем чатике тоже одна сумасшедшая решила срочно обеспечить бойцов детскими рисунками из садиков для моральной поддержки! Что началось в приемном отделении госпиталя, трудно описать словами. Бедные бабушки, которые там работают, завопили от ужаса, когда их неожиданно стали осаждать сердобольные граждане. А когда в приемный покой ввалился здоровенный мужик и спросил: "Э, куда сгружать? Давай живее! У меня машина вон там стоит!" – старушки чуть в обморок не упали. Хранить всё это в госпитале негде, посторонних туда не пускают!

Благодарность военным с буквой z на асфальте перед госпиталем
Благодарность военным с буквой z на асфальте перед госпиталем

Сердобольная работница госпиталя уже вычислена и наказана, говорит Ирина. Между тем, опровергая дефицит средств гигиены и ухода, "Народный фронт" ничего не может сказать о самом факте поступления раненых. Нет этих данных и в областном правительстве.

– У нас, к сожалению, нет информации. Военные медики – это другая система. Мы их не контролируем, – заявил Радио Свобода заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

В то же время Министерство обороны России традиционно не сообщает данных о военных потерях в ходе так называемой спецоперации – это касается и сведений о раненых.

Это все военная тайна

– Да, они – там (раненые в госпитале – РС.). Это всё военная тайна! Внутрь не пустят, и ничего особо интересного тут нет, – сообщает анонимный источник в 442 военном госпитале.

Операционная госпиталя
Операционная госпиталя

При этом военные, скрывая даже от региональных властей информацию о снабжении и довольствии, в целом не против участия гражданских руководителей в решении проблемы дефицита. На минувшей неделе заниматься этим пришлось и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Он приехал на полигон Мулино, крупнейшую тренировочную базу российской армии в европейской части страны, чтобы проверить жалобы мобилизованных. В основном солдаты недовольны качеством обмундирования. Однако, как стало известно Радио Свобода от одного из мобилизованных, негодная форма – лишь одна из причин недовольства. Поступившие в Мулино КамАЗы для перевозки военных – практически "убитые" после работ на прокладке водовода в Крыму. Их спешно приводят в рабочее состояние с помощью специалистов с автозавода.

Один из мобилизованных, из города атомщиков Саров, жаловался и на бездействие местной власти в деле экипировки солдат. Его жесткое обращение напрямую к мэру Сарова Алексею Сафонову активно репостили региональные и федеральные источники.

– Я обращаюсь к тебе, уважаемый! Ты по какой, вообще, сути занимаешь свое место? Вчера мои мальчишки уезжали, десантники – опять же, никакой помощи не было оказано! Я куда, в пустоту, что ли, вещаю? – говорит в видеообращении мобилизованный.

Фото из тг-канала губернатора Глеба Никитина
Фото из тг-канала губернатора Глеба Никитина

Отдуваться и за военных, и за главу Сарова пришлось губернатору. Никитин поговорил с возмущенным саровцем и выяснил, что к его визиту проблема экипировки частично была снята.

– Рюкзак – это была первая партия, когда мы еще сами не разбирались, [что требуется]. Сейчас мы постоянно довозим, что еще необходимо. Коленники привезли? – спросил губернатор.

– Так точно! Вчера привезли, разгружали, – ответил военный из Сарова.

– Там еще сапоги, плащ-палатки, перчатки – всё есть. На самом деле, будем и дальше довозить. Будем узнавать, чего как, чего не хватает, – заверил Никитин.

Губрнатор Глеб Никитин с солдатом, фото тг-канала "Нижний Новгород без цензуры"
Губрнатор Глеб Никитин с солдатом, фото тг-канала "Нижний Новгород без цензуры"

Всего, по словам главы региона, к 7 ноября для нижегородских мобилизованных было отправлено уже "25 крупных партий грузов" – снаряжение, техника, экипировка, предметы первой необходимости, медикаменты, инструменты. Это сообщение совпадает по времени с заявлением генерала Суровикина о том, что у мобилизованных всё есть.
Напомним, далеко не во всех регионах главам удается погасить возмущение мобилизованных.

Например, губернатор Орловской области Андрей Клычков посоветовал тем, кто недоволен качеством закупленной властями формы и экипировки, покупать всё самим. В Казани мобилизованные устроили настоящий бунт на тренировочной базе, освистав военное начальство за плохие условия жизни. Это примеры только последней недели.

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