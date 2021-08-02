Республиканцы в США рассказали об утечке COVID-19 из лаборатории

Вспышка COVID-19 возникла из-за генетически модифицированного вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом говорится в расследовании республиканцев в Палате представителей США, пишет The Hill.

По словам автора доклада конгрессмена Майкла Маккола, лаборатория проводила исследования мутаций вируса для изучения профилактических мер. Работы при этом велись в небезопасных условиях, считает республиканец. В расследовании также говорится, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в сентябре 2019 года, а не в ноябре.

Маккол призвал ввести новые санкции в отношении института вирусологии в Ухане и представителей китайской компартии, которые, как утверждается, мешали борьбе с пандемией.

В мае президент США Джо Байден обратился к разведке за данными о происхождении COVID-19. Байден дал три месяца для того, чтобы получить данные о роли китайской лаборатории в происхождении вируса.

В начале 2021 года в Ухань приехали эксперты Всемирной организации здравоохранения. Они провели расследование и тоже пришли к выводу, что наиболее вероятная версия появления COVID-19 – это передача от животного к человеку.

Пекин отверг все обвинения в сокрытии информации о коронавирусе и его лабораторном происхождении и отказался участвовать в дополнительных расследованиях Всемирной организации здравоохранения.

С начала пандемии коронавируса в мире заболели почти 200 миллионов человек. Умерли более четырёх миллионов пациентов.