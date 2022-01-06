

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение о том, что, дескать, существует коллективный европейский разум, который ненавидит российское государство. "Мы прекрасно общаемся с Германией, с Италией, с Францией, с Испанией. Прекрасно, у нас есть отдельные двусторонние треки отношений, но вот этот вот некий коллективный разум европейский, он нас ненавидит, он считает, что мы враги", – сказал Песков. Руководство современной России в своей риторике, как всегда, не разделяет Кремль и российских граждан. Тем не менее все больше россиян, особенно молодых, перестают себя чувствовать европейцами и считать Россию европейской страной. Об этом сообщают нам социологи "Левада-центра" (объявлен российскими властями "иностранным агентом", не согласен с этим статусом. – РС). По данным опросов, лишь каждый четвертый житель страны считает себя европейцем.

Интересно, что в частном разговоре со мной бывший министр иностранных дел одной европейской страны, которому довелось читать лекцию студентам академии имени Плеханова в Москве, был удивлен апатичным отношением российской молодежи к изучению материалов о Европе: "Они не хотели ничего знать больше нормы, им была неинтересна современная политическая ситуация в Европе. На мой вопрос, какая самая большая европейская страна, мне ответили – Германия".

Это, безусловно, результат постоянной пропаганды, которая оказывает влияние на молодежь, выросшую в путинское время. Запущенный механизм не может остановиться: всё мало и мало; власти опасаются, что есть ещё в стране "дети тиктока", которые поддерживают Алексея Навального и идеи Запада. Авторы сайта "Военно-промышленный курьер" не случайно вопрошают: случись беда, выстроится ли очередь в военкоматы? Вот цитата: "Наибольшее информационное воздействие, угрожающее сохранению национальной идентичности в сфере общественного сознания, идёт с объединенного Запада, поэтому главное направление информационного воздействия на Россию – культ индивидуализма и порожденное им общество потребления. Это продукт наиболее агрессивного геополитического и цивилизационного конкурента".

Чтобы в сегодняшней России продвинуться в карьере, политические лидеры и организации выдумывают или достают из бабушкиных шкафов методы борьбы с "тлетворным Западом". Вот недавно депутат Мария Бутина предложила рассмотреть стандарты детских игрушек, которые отвечали бы требованиям российских ценностей. Также её волнует празднование Нового года: необходимо проводить праздник в русских традициях, помогать укреплению семьи. В качестве примера традиционных российских новогодних символов Бутина назвала Деда Мороза и Снегурочку, которые должны полностью вытеснить западного Санта-Клауса. Также она призвала не забывать и о "всеми любимых праздничных песнях".

В современной России вы легко можете обнаружить странную двуличность по отношению к Европе, напоминающую симптомы больного шизофренией. С одной стороны, в обиходе простых граждан остаются понятия, связанные с Европой, особенно это проявляется в рекламных объявлениях: "евроремонт", "европейское качество", "идеальный европейский отдых недалеко от Питера", "европейский отдых на Волге" и так далее. Россияне вызывают "Евротакси" и едут выбирать себе "еврокухню" для "европейского дизайна интерьера". Дети ходят в школы, образование в которых соответствует "европейским стандартам". Это не случайно, Россия – часть европейской культуры и цивилизации. Да и сам Владимир Путин подтверждает это в своей статье в Die Zeit: "Россия – одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой".

Будет ли молодежь в сложные времена защищать нынешнюю власть?

Но в то же время страна живет в борьбе с европейскими ценностями, а те, кто их разделяет и пропагандирует, считаются предателями интересов Отечества. На недавней пресс-конференции Владимир Путин заявил, что надо бороться с "мракобесием" Запада, поддерживая традиционные ценности российского народа: "Надеюсь, что у наших народов хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого мракобесия. Ну, а бороться с этим нужно не прямыми указаниями, и окриками, и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей – так ответил российский президент на вопрос об отношении к так называемой новой этике. Популярный блогер Алина Холина вопрошает: чего так все привязались к традиционным ценностям? Не всё ли равно россиянам? "Будем честны – в общем и целом всем наср…, ходят ли по улицам трансгендеры или геи, и вообще, есть ли институт семьи, или он уже давно помер. И тут меня осенило – это же дает иллюзию стабильности. Типа пусть что-то остается простым и понятным в мире, где всё меняется каждую секунду. Хоть за что-то можно вцепиться обеими руками – и это, на самом деле, с точки зрения идеологии очень меткая установка, какой бы простой она ни казалась".

Привязались не только из-за того, чтобы уцепиться за стабильность. Враг ведь стоит у порога, и этим врагом, оказывается, является Европа – со всеми своими Навальными, демократическими выборами, свободой слова, сменой власти, терпимостью к меньшинствам, социальными пособиями и заботой о качестве жизни. Будет ли молодежь в сложные времена защищать нынешнюю власть? Или выберет себе ценности той самой пресловутой Европы?

Елена Сорокина – журналист и политолог



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