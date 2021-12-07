Звёзды гаснут. Елена Сорокина – о пенсии Стивена Сигала

Совсем недавно российское гражданство получила 44-летняя уругвайская актриса и певица Наталия Орейро. "Да, я чувствую, что у меня русская душа", – заверила всех Наталия, признаваясь в тёплых чувствах к новому отечеству. Как настоящая россиянка, Орейро привилась "Спутником V" и таким образом внесла свою лепту в рекламную кампанию вакцинации населения: "Да, конечно, первая вакцина была "Спутник"… Очень хорошо".

Орейро стала любимым персонажем "русских женщин, которым за…" после того, как в 1999 году на телеэкраны вышел сериал "Дикий ангел", в котором эта актриса сыграла главную роль. Потом она частенько приезжала к российским поклонникам, снялась полуобнажённой на Красной площади на фоне храма Василия Блаженного, приняла участие в рекламном ролике, посвященном проходившему в России чемпионату мира по футболу, а также записала музыкальный клип To Russia With Love.

Приняв российское гражданство, Орейро заявила (cовсем в духе советской идеологии), что хотела бы теперь сыграть роль простой женщины-труженицы, что её впечатлили русские женщины, сбивавшие ломами наледь с железнодорожных путей. Не удивительно, что имидж Орейро особенно популярен среди женщин старшего возраста из российской глубинки. Они-то, возможно, искренне рады появлению новой соотечественницы ("такой же, как они"), тем более что, как пишет "Википедия", актриса включена в "Атлас самых сексуальных женщин из ныне живущих". Тот факт, что "наша Наташа" в 2010 году принимала участие в кампании по легализации однополых браков, российская пропаганда не педалирует, ну и вообще это в данном случае ничего, с кем по молодости лет не бывает… Легко предсказать, что Наталию в России ждёт своего рода блестящая карьера. Её, может, пригласят работать в "Россотрудничество" или, скажем, в министерство культуры, в какой-нибудь отдел внешних связей.

Попытки использовать зарубежных звёзд для формирования положительного образа страны свидетельствуют вот о чём: в Кремле осознают, в какой международной изоляции оказалась страна. Российское руководство становится всё более нерукопожатным, потому и используют проверенный метод покупки знаменитостей класса Б, известный ещё с советских времён. Такой вот рок-звездой на кремлёвской службе был в 1970-е годы, скажем, американский певец Дин Рид, "красный Элвис", который не только выступал для комсомольских бригад на строительстве БАМа, но и неустанно критиковал мир, "в котором правит чистоган".

Голливудский актёр Стивен Сигал подружился с российским президентом на почве любви к боевым искусствам. В 2016 году он получил гражданство РФ, а в 2018-м трудоустроился специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Потом, в 2021 году, стал членом системной оппозиционной партии "Справедливая Россия – За правду". Сигал – обладатель вполне противоречивой биографии (там и обвинения в сексуальных домогательствах, и участие в рекламе оружия, например, автомата Калашникова), лучшие годы и главные роли в боевиках позади, ну вот, нелёгкая судьба забросила его в Москву. Теперь Сигал исповедует буддизм и любит поговорить о мире без насилия.

Пиар-кампании с привлечением зарубежных звёзд работают, как правило, на малообразованную аудиторию внутри страны

Сигал был не первым: в 2013 году в знак протеста против повышения в Западной Европе налогов на богатых граждан французский актёр Жерар Депардье принял предложение о получении гражданства России. Вероятно, в Кремле рассудили, что имидж Депардье подходит: гуляка-парень, ест от пуза, скандалит-буянит – словом, широкая душа, чем же не русская? Вскоре Депардье получил от Рамзана Кадырова пятикомнатную квартиру в Грозном, ещё и квартиру в Саранске, где и зарегистрировался. В Мордовии актёру предложили поприще, однако от предложения возглавить министерство культуры республики он отказался. Помнится, Депардье собирался заниматься в России виноделием, хотел открыть сеть французских булочных, но что-то пошло не так: в 2020 году он вышел из российского гражданства. А квартиры продал.

Вообще этот довольно незамысловатый ход – приглашать к себе звезд шоубиза или спортсменов на различные праздники, дни рождения и вечеринки – в фаворе у многих токсичных режимов. Николас Кейдж, например, появился в Казахстане на кинофестивале "Евразия", где его по случаю нарядили в шубу и папаху в казачьем стиле; баскетболист Деннис Родман счёл "классным" Ким Чен Ира и завязал с северокорейским лидером дружбу; Дженнифер Лопес исполнила Happy Birthday to You для президента Туркменистана. Для Владимира Путина подобрали итальянскую кинозвезду Орнеллу Мути: в 2010 году она слетала в Петербург на благотворительный ужин с участием российского президента, но на родине это окончилось для актрисы неприятностями.

Подобные пиар-кампании с привлечением зарубежных звёзд работают, как правило, на малообразованную аудиторию внутри страны, на "родине героев" они никакого фурора не производят, скорее производят обратный эффект. Россияне, впрочем, живо откликнулись на появление новых соотечественников – целой серией анекдотов, мемов и приколов. Такое народное творчество – явная насмешка над противоречием между вымышленным образом России и реальной жизнью простых граждан страны. Увы, "анонимный" юмор – одна из возможностей сегодня, как и во времена СССР, сказать правду, в безопасной для жизни и свободы форме. К популярным анекдотам на эту тему относится шутка о Сигале. "Вчера на мой счет в Сбербанке кто-то ошибочно перевел 73 доллара", – говорит Сигал. "Это не ошибка, Стивен, это твоя пенсия".

Елена Сорокина – журналист и политолог



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