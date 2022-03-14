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Команда Навального нашла в Италии ещё два дома Соловьева

Российский телеведущий Владимир Соловьёв, внесённый в санкционные списки ЕС за поддержку враждебных действий России против Украины, владеет большим числом числом элитной недвижимости на озере Комо в Италии, чем было арестовано у него властями страны. Такое утверждение содержится в расследовании команды Алексея Навального, выложенном в ютьюб-канале Popular Politics.

Авторы утверждают, что обнаружили в Италии ещё два особняка, связанных с телеведущим. Один, как утверждается, принадлежит самому Соловьёву, другой записан на его мать. Расследователи считают, что она пользуется виллой в пользу сына и требуют арестовать оба найденных дома.

Авторы расследования обратились с заявлением об аресте этой недвижимости в комитет финансовой безопасности Италии, следящий за соблюдением страной санкционного режима ЕС. Кроме того, они потребовали отозвать визы и виды на жительство у членов его семьи так как, по мнению команды Навального, те не могут проживать в Италии на свои, а должны пользоваться средствами ведущего. Сам он расследование пока не комментировал.

  • 14 марта Государственное бюро расследований объявило, что Соловьёв получил статус подозреваемого по делу в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, приведшей к гибели людей. Он был заочно арестован судом во Львове и будет объявлен в международный розыск.

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