Власти Италии наложили арест на недвижимость Усманова и Соловьева

Власти Италии наложили арест на недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, которые были включены в санкционные списки Евросоюза.

По данным газеты La Repubblica, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии. Ранее были арестованы две суперъяхты владельца "Северстали" Алексея Мордашова и владельца Volga Group Геннадия Тимченко, а также вилла в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

3 марта власти Германии арестовали в Гамбурге 156-метровую яхту Алишера Усманова. Стоимость яхты "Дилбар" оценивается в 600 миллионов долларов. Она находилась на гамбургском судостроительном заводе Blohm+Voss на ремонте с октября прошлого года.