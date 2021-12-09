Команда Навального предложила 3 млн за видеозаписи из томского отеля

Соратники оппозиционера Алексея Навального предложили денежное вознаграждение за помощь в расследовании его отравления в Томске в августе прошлого года.

За видеозаписи из гостиницы, где жил Навальный, сделанные в день отравления - 20 августа 2020 - они предлагают 3 миллиона рублей. Записи с камер наблюдения, как утверждается, пропали, в материалах доследственной проверки их нет.

Полтора миллиона предлагается "за проверяемую информацию об отравлении или об отравителях из ФСБ, которая существенно дополняет общую картину и дает дополнительные неопровержимые доказательства, и за сведения о других аналогичных спецоперациях". За проверяемую информацию о том, чем сейчас занимаются предполагаемые участники отравления, соратники оппозиционера готовы выплатить 500 тысяч рублей. Деньги, как сообщается, будут переведены на криптовалютный кошелёк. Об источнике этих средств в предложении не говорится; команда Навального утверждает, что собирает средства на свою деятельность путём краудфандинга.

Информация о предлагаемом вознаграждении опубликована на сайте "Отравление Навального", о запуске которого было объявлено 9 декабря. Там собрана ранее публиковавшаяся и новая информация об отравлении, в том числе материалы расследования Bellingcat, СМИ и самой команды Навального, из которых следует, что к отравлению предположительно причастны сотрудники ФСБ. Впервые опубликован ряд документов, в том числе выписка из медицинской карты Навального (соратники оппозиционера утверждает, что ряд данных в омской больнице подменили, чтобы скрыть возможные следы отравления).

Сам Навальный, который сейчас находится в колонии, утверждал, что распоряжение о покушении отдал президент России Владимир Путин. Bellingcat (признан в России СМИ-" иноагентом") также утверждал, что так называемая команда отравителей из ФСБ причастна к другим покушениям - в частности на политика Владимира Кара-Мурзу, писателя Дмитрия Быкова (они выжили после лечения), политика Никиту Исаева (он умер). Российские власти отрицают причастность спецслужб ко всем этим случаям и сами факты отравления.

После того, как Навальный в Германии прошёл лечение и реабилитацию после отравления "Новичком", он вернулся в Россию, где был арестован и помещён в колонию по старому уголовному делу. Созданный им ФБК и штабы Навального были признаны экстремистскими организациями и запрещены в России. Многие соратники оппозиционера - практически всё его ближайшее окружение и часть координаторов региональных штабов - покинули страну.

В октябре 2021 года уголовные дела в отношении Навального и его ближайших соратников соединили в одно. Их обвиняют в создании и участии в экстремистских организациях, легализации денежных средств, полученных преступным путем, мошенничестве с пожертвованиями и в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

В списке обвиняемых бывший глава штабов Навального Леонид Волков, экс-директор ФБК Иван Жданов, бывший юрист ФБК Любовь Соболь, руководитель отдела расследования фонда Георгий Албуров, сотрудник организации Руслан Шаведдинов, руководитель юротдела ФБК Вячеслав Гимади и оператор фонда Павел Зеленский.