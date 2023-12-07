Команда Навального развесила антипутинские билборды в городах РФ

Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального разместили в российских городах билборды с рекламой кампании против президента России Владимира Путина.

Судя по видеороликам, такие плакаты есть в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

На сайте, адрес которого указан на билбордах, раньше был конкурс "Россия в новом году. 2024", выяснила "Медуза". На него же ведёт QR-код, напечатанный на некоторых плакатах. После размещения баннеров команда Навального, вероятно, настроила редирект на лендинг "Россия без Путина". Это страница предвыборной кампании ФБК.

В рамках кампании предлагается агитировать против Путина, присоединившись к "агитмашине" ФБК: звонить россиянам, расклеивать листовки и репостить антипутинский контент. Российские власти считают ФБК экстремистской организацией, за участие в её деятельности грозят штрафы и сроки.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Владимир Путин, как ожидается, будет баллотироваться на этот пост в пятый раз. Навальный, который сейчас отбывает срок в колонии, призвал голосовать против Путина, выбрав любого другого кандидата. Ранее команда оппозиционера провела анкетирование, согласно результатам которого большинство допустили поддержку "единого кандидата от оппозиции" и направление всей агитации на него.

О своём намерении участвовать в выборах уже заявили Геннадий Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин) и журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. Своего кандидата планируют выдвинуть также "Новые люди".