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Пойдут ли жены мобилизованных на Кремль? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин (справа), коллаж
Владимир Путин (справа), коллаж

Пойдут ли жены мобилизованных на Кремль? Эфир в 19:05

14 месяцев в окопе и никакой ротации. Жены мобилизованных требуют вернуть мужей с фронта. Удастся российским властям справиться со стихийным женским протестом в преддверии президентских выборов-2024?

Украина отмечает начало Революции достоинства. Зреет ли в верхних эшелонах власти новый политический кризис на фоне отсутствия побед на фронте?

Владимир Путин впервые за два года выступил на саммите G20, но без участия Джо Байдена и Си Цзиньпина. На чем зиждется показной оптимизм президента России на фоне стагнирующей экономики и колоссальных потерь в боях за Авдеевку?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с журналистом Алексеем Венедиктовым, исполнительным директором движения "Русь сидящая" Ольгой Романовой (признаны Минюстом РФ "иностранными агентами") и украинским политологом Георгием Чижовым.

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