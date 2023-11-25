Пойдут ли жены мобилизованных на Кремль? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 18+ *Мумин Шакиров не согласен с этим статусом

14 месяцев в окопе и никакой ротации. Жены мобилизованных требуют вернуть мужей с фронта. Удастся российским властям справиться со стихийным женским протестом в преддверии президентских выборов-2024?

Украина отмечает начало Революции достоинства. Зреет ли в верхних эшелонах власти новый политический кризис на фоне отсутствия побед на фронте?

Владимир Путин впервые за два года выступил на саммите G20, но без участия Джо Байдена и Си Цзиньпина. На чем зиждется показной оптимизм президента России на фоне стагнирующей экономики и колоссальных потерь в боях за Авдеевку?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с журналистом Алексеем Венедиктовым, исполнительным директором движения "Русь сидящая" Ольгой Романовой (признаны Минюстом РФ "иностранными агентами") и украинским политологом Георгием Чижовым.

Видеоверсия программы