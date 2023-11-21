Алексей Навальный в 23-й раз отправлен в ШИЗО

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный во вторник сообщил из колонии, что его в 23-й раз отправили в штрафной изолятор — камеру с особо строгими условиями содержания. По выходе он проведёт там 266 дней.

В ШИЗО заключённому запрещены свидания, телефонные разговоры, покупка еды в магазине колонии, получение посылок с воли, его не выводят на прогулки. В таких камерах не выдают постельные принадлежности. Обычно в них направляют за строгие нарушения режима.

Среди поводов, по которым Навального отправляли в ШИЗО, были расстёгнутая верхняя пуговица на робе, употреблённое в разговоре с сокамерником нецензурное слово, представление не по форме администрации колонии, протесты против условий содержания.

Что стало поводом в этот раз в его соцсетях не сообщается. Он отметил, что для участия в следственных действиях он должен был давно быть переведён из 6-й колонии в Мелехове в следственный изолятор или в колонию особого режима, в которой он должен содержаться по последнему приговору суда. "Как обычно в отношении меня отменили нормы российского права и держат на старом месте", — резюмировал политик.