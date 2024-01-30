Команде фигуристов из России присуждена бронза Олимпиады-2022

Международный союз конькобежцев (ISU) присудил команде фигуристов из России бронзовую медаль за командный турнир на Олимпиаде-2022. Это случилось после дисквалификации Камилы Валиевой по делу о допинге.
Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), все результаты Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу, аннулируются. Таким образом, из итогового результата команды фигуристов из России вычли двадцать баллов (по десять за победы Валиевой в короткой и произвольной программах, по правилам олимпийского командного турнира).
Согласно пересчитанным очкам, у команды США 65 баллов – и она получает золото командного турнира, у команды Японии 63 балла – и у неё серебро, у команды из России 54 балла. На четвёртом месте осталась Канада с 53 очками.
Также после аннулирования результатов Валиевой звание чемпионки Европы 2022 года перешло российской фигуристке Анне Щербаковой. Победительницей предолимпийского Чемпионата России была признана Александра Трусова ещё год назад.
- CAS признал Валиеву виновной в употреблении триметазидина, запрещённого для спортсменов. В ходе слушаний, которые длились почти два года, адвокаты фигуристки не смогли доказать, что вины несовершеннолетней спортсменки в этом нет. Суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года – до декабря 2025 года.
- После Олимпиады Валиева с незакрытым допинговым делом продолжала выступать на внутрироссийских соревнованиях, некоторые из которых выигрывала. За победу были предусмотрены крупные финансовые выплаты.
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