CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года по делу о допинге

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, начиная с декабря 2021 года, с лишением всех полученных за этот период наград.

Такое наказание для спортсменки требовали Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Согласно решению CAS, дисквалификация фигуристки начинается с 25 декабря 2021 года. В тот день 15-летняя Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию и обеспечила себе путёвку на Олимпиаду-2022. В тот же день она сдала традиционную для победителей и призёров допинг-пробу, которая оказалась положительной: в ней нашли запрещённый для спортсменов триметазидин.

Однако известно об этом стало только после командного турнира на Олимпиаде в Пекине, который выиграла команда фигуристов из России. Награждение не состоялось (остальные команды ждут олимпийских медалей до сих пор), однако Валиеву всё же допустили до личного турнира, где она заняла четвёртое место. Первое и второе места забрали россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.

В декабре 2022 года российский дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК РУСАДА) признал Валиеву невиновной, но аннулировал её победу на предолимпийском Чемпионате России. Апелляции на это решение подали и ISU, и WADA, и РУСАДА (дисциплинарный комитет действует независимо от неё). Последняя признавала вину Валиевой, но просила мягкое наказание.

В защиту Валиевой её окружением озвучивались разные версии попадания запрещённого препарата в организм фигуристки. Основная из них – стакан её дедушки, из которого якобы пила Валиева перед стартом. Другую озвучила её тренер Этери Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому: по её словам, Валиева ела мороженое от волонтёра и пила чай, который ей предложила массажистка. Также журналист Влад Жуков выяснил, что ещё одна версия могла быть связана с собакой Валиевой, но от неё отказались, "потому что это было совсем вряд ли возможно".