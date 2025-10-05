Комбинированная атака на Украину. Есть погибшие и пострадавшие

В ночь на воскресенье российские войска атаковали несколько регионов Украины.

В Запорожье в результате ударов погиб один человек, еще десять получили ранения, сообщил глава областной администрации Иван Федоров. Повреждены восемь многоэтажных и восемь частных домов, сгорели автомобили. В городе и районе без электричества остались более 73 тысяч абонентов, без газоснабжения – более 290 абонентов.

"Вражеский обстрел повредил газопроводы, также газ отключен от многоэтажки, которая больше всего пострадала в результате атаки", – написал Федоров в своем телеграм-канале.

Во Львовской области в результате ночной атаки, по предварительным данным местных властей, два человек погибли, еще два пострадали. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что погибли четыре человека, еще четыре получили травмы.

Во Львове загорелся индустриальный парк Sparrow, сообщил мэр Андрей Садовый. Кроме того, часть города осталась без электричества. По предварительным данным, пострадавших нет.

Проблемы с электроснабжением есть также в Черкасском районе – беспилотнки повредил линии электропередач, сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец. По его словам, ночью воздушная тревога длилась семь часов, силы ПВО обезвредили 13 российских дронов.

В результате обстрела Славянска вечером в субботу были ранены шесть человек, среди них есть несовершеннолетний, сообщила Донецкая областная прокуратура. В городе повреждены по меньшей мере 26 домов, более 20 автомобилей, фасады магазинов и кафе.

В Чернигове в результате атаки загорелось предприятие, также под удар попал энергетический объект – из-за этого в одном из районов города аварийные отключения электричества.

"Нежинщина также оказалась под ударом беспилотников. Поврежден жилой дом. Также враг ударил по одному из предприятий – произошел пожар. Возгорание ликвидировали. В Семеновской громаде из-за удара беспилотником повреждено административное помещение", – сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что из-за близости атак к границе "активировало все необходимые процедуры". В воздух была поднята военная авиация. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были переведены на наивысший уровень готовности.