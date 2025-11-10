Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовала нижней палате дать согласие на лишение неприкосновенности депутата-единоросса Анатолия Вороновского.

По словам председателя комиссии Отари Аршбы, Вороновского обвиняют во взяточничестве.

"Комиссия в результате обсуждения совместно с Генеральной прокуратурой пришла к общему знаменателю. Мы будем рекомендовать палате разрешить снятие неприкосновенности и возбуждение уголовного дела", – заявил Аршба.

Решение будет принято на ближайшем заседании нижней палаты парламента.

В конце октября генпрокурор России Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении Вороновского неприконовенности. Сам депутат тогда заявил "Коммерсанту", что узнал об этом из сообщения на сайте Думы. "Виноватым себя ни в чём не чувствую, не осознаю и не понимаю, в чём дело", – сказал он.

58-летний Вороновский – бывший заместитель губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Он курировал в регионе топливно-энергетический комплекс, ЖКХ и министерство транспорта. Он стал депутатом Госдумы в 2021 году, получив вакантный мандат по партийному списку.