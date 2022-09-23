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Комиссия ООН представила доклад о военных преступлениях в Украине

Председатель комиссии по расследованию военных преступлений в Украине Эрик Мёсе

Комиссия экспертов ООН по расследованию военных преступлений в Украине в пятницу выступила с докладом, в котором представила результаты своей поездки на украинские территории. По словам главы комиссии Эрика Мёсе, ей удалось выявить значительное число преступлений. В их число входят избиения, пытки, казни без суда, унижения и бесчеловечное обращение с военнопленными.

Комиссия по расследованию военных преступлений в Украине была создана по инициативе Совета по правам человека ООН. Её поездка в Украину длилась 10 дней; комиссия посетила 27 населенных пунктов в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Эксперты опросили более 150 жертв и свидетелей, говорили с представителями правозащитных инициатив и государственных органов.

Основываясь на показаниях бывших пленных, задержанных гражданских лиц и очевидцев, эксперты говорят о побоях, пытках электричеством, насильственном обнажении и других издевательствах. Группа осмотрела места массовых захоронений, в том числе в Буче, и пришла к выводу, что значительная часть жертв как среди военнослужащих, так и среди мирного населения, была казнена без суда и следствия.

Подавляющее большинство преступлений, по выводам комиссии, могли быть совершены российскими военнослужащими. Экспертам удалось установить также два случая жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских солдат. Эрик Мёсе упомянул, что есть и свидетельства о сексуальных преступлениях, совершенных российскими военными; возраст жертв варьируется от 4 до 82 лет.

Данные, собранные комиссией, будут приобщены к материалам Международного уголовного суда в Гааге.

Представитель МИД Украины Антон Кориневич обратился к Совету по правам человека ООН в просьбой о создании международного трибунала, который призвал бы к ответственности не только непосредственно тех, кто совершал преступления, но и руководство России, начавшее агрессию в отношении Украины.

Российская делегация бойкотировала заседание.

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