Россия перестала быть участником Конвенции по правам человека

Россия 16 сентября официально перестала быть страной-участником Европейской конвенции по правам человека. Прошло полгода с момента исключения России из Совета Европы в связи с российским вооружённым вторжением в Украину.

В пресс-релизе Европейского суда по правам человека говорится, что ЕСПЧ упразднил должность судьи от России, которую с начала 2022 года занимал Михаил Лобов. При этом в документе подчёркивается, что суд компетентен рассматривать дела против России о любых предполагаемых нарушениях прав человека, которые были допущены вплоть до 16 сентября 2022 года. В настоящий момент разрешения ожидают более 17 тысяч жалоб против России. Среди них и иски, поданные в связи с вторжением в Украину.

Накануне ЕСПЧ опубликовал 163 решения по искам против России. Основными статьями, которые, по мнению ЕСПЧ, были нарушены Россией, стали о праве на справедливое судебное разбирательство, запрете на пытки, праве на личную свободу и неприкосновенность и праве на уважение частной жизни.

Россия была исключена из Совета Европы 16 марта из-за полномасштабного вторжения в Украину. В ответ Москва решила не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после этой даты. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 11 июня. Российские власти уже отказались исполнять решения суда, принятые после 16 марта по ряду резонансных дел, например о так называемых иностранных агентах.