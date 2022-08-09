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Власти Бучи: в городе погибли 458 мирных жителей

Тела погибших мирных жителей в городе Буча, 8 апреля 2022 года

Во время российской оккупации города Буча под Киевом погибли 458 мирных бучан, 419 из них были расстреляны или умерли от пыток. Об этом рассказала заммэра города Михайлина Скорик-Шкаровская на своей пресс-конференции.

Скорик-Шкаровская сообщила, что многие трупы гнили на улицах, другие были сожжены, "возможно, из соображений гигиены или с целью скрыть следы пыток". Также известно о братской могиле, в которой обнаружили тела 116 местных жителей.

Среди погибших 366 мужчин и 86 женщин, в том числе девять детей. Ещё пять тел находятся в настолько плохом состоянии, что определить их пол невозможно. Кроме того, цифры включают в себя мешок с останками, среди которых две правые руки – вероятно, принадлежащие российским военным, подозревают следователи.

Три трупа российских солдат, найденные в Буче, были отправлены на репатриацию. Обнаруженные тела украинских военных передали властям, в озвученные цифры они не входят.

Около 50 трупов до сих пор находятся в моргах как неопознанные или невостребованные родственниками. Среди них много пожилых, которые "были слишком слабыми, больными или упрямыми, чтобы покинуть свои дома", – сказал священник, помогавший хоронить погибших в братской могиле возле своей церкви.

Один из местных жителей составил список тел, оставшихся в моргах, с кратким описанием их следователями. Согласно документу, один пожилой мужчина был убит выстрелом в глаз, другой, с короткими седыми волосами, – в затылок. Голова женщины, возраст которой следователи оценили в 75-85 лет, настолько изуродована, что её невозможно узнать.

Если в ближайшее время за ними не обратятся, их похоронят городские власти, сказала Скорик-Шкаровская.

  • Российские войска занимали Бучу более месяца. После их стремительного отступления в конце марта местные власти и журналисты обнаружили в Буче десятки трупов и массовые захоронения. Спутниковые снимки показывают, что тела на улицах города появились во время российской оккупации. Россия отвергает свою причастность к убийствам мирных жителей, называя случившееся "провокацией и постановкой".

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