Комитет ГД по охране здоровья одобрил запрет трансперсонам усыновлять детей

Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил поправки к законопроекту о запрете трансгендерного перехода в России и рекомендовал принять его во втором чтении.

Согласно поправкам, трансперсонам в России будет запрещено усыновлять и удочерять детей. Кроме того, если хотя бы один из супругов совершил трансгендерный переход, то их брак будет аннулирован. В случае, если россиянин сменил гендерный маркер за рубежом, в паспорте эти изменения отражать не будут.

Госдума приняла законопроект о запрете трансперехода в первом чтении в июне: "за" проголосовали все 365 присутствующих депутатов. Второе чтение должно состояться 13 июля.

Если законопроект пройдёт три чтения в Госдуме, будет утверждён в Совете Федерации и подписан президентом России, транспереход в стране будет фактически запрещён. Он будет доступен только для "лечения врождённых физиологических аномалий формирования пола у детей".

Эксперты считают, что запрет на транспереход приведёт к росту числа психических расстройств и суицидов, а также к появлению чёрного рынка подпольных медицинских услуг в России.