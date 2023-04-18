В 2022 году в России вынесли максимум приговоров за "ЛГБТ-пропаганду"

В 2022 году российские суды вынесли максимум приговоров по статье о пропаганде ЛГБТ+. Об этом сообщает издание DOXA, изучившее отчёты Судебного департамента при Верховном суде России.

В прошлом году за распространение позитивной информации об ЛГБТ+ в России осудили 16 лиц: 14 физических, одно юридическое и одно должностное. Это более чем в два раза превышает количество приговоров за предыдущий год.

Сумма всех назначенных штрафов составила почти 1,6 миллиона рублей. Одного осуждённого выдворили из России: такое наказание предусмотрено для иностранцев.

Статья, запрещающая позитивно рассказывать об однополых отношениях, появилась в российском законодательстве в 2013 году. Тогда она касалась только распространения информации среди несовершеннолетних.

С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности вообще. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.

После принятия нового закона книжные магазины и маркетплейсы убирают из продажи книги о гомосексуальной любви, видеосервисы цензурируют сериалы, а полиция ищет трансгендерных секс-работниц и отдаёт их под суд. Суды в свою очередь заводят дела, назначают штрафы и выдворяют осуждённых из России.

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