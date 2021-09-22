Комитет Палаты представителей одобрил санкции по списку Навального

Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил законопроект, рекомендующий администрации ввести санкции в отношении 35-ти человек, которых соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции.

Об этом сообщил, в частности, в Твиттере конгрессмен, член Хельсинкской комиссии Пол Массаро. Если законопроект, внесённый представителями обеих партий, будет одобрен Конгрессом, то предложенный санкционный список должна оценить администрация президента Джо Байдена. На это Белому дому отводится не более полугода.

Само введение санкций останется на усмотрение администрации.

В перечне указаны имена бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаски, главы "Роснефти" Игоря Сечина, председателя "Газпрома" Алексея Миллера, руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, медиаменеджера и гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, главного редактора RT Маргариты Симоньян, председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, председателя правления ВТБ Андрея Костина, директора Росгвардии Виктора Золотова и других высокопоставленных российских чиновников, бизнесменов и людей из ближнего окружения президента Владимира Путина.

Законопроект о введении санкций в соответствии с "Глобальным актом Магнитского" внесли в Палату представителей конгрессмены Том Малиновски, представляющий Демократическую партию, и республиканец Джон Кёртис. Технически речь идёт о поправках к оборонному бюджету США - этот механизм ранее был использован, например, для введения санкций против трубоукладчиков, работавших на строительстве "Северного потока-2".

За основу списка были взяты рекомендации команды Навального, отбывающего в России срок заключения по делу о хищениях в "Ив Роше". Уголовное преследование Навальный называет политическим.

В начале марта этого года власти Евросоюза и США ввели санкции против ряда российских чиновников из-за задержания и дальнейшего преследования Алексея Навального. Тогда в основанном оппозиционером Фонде борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен; также включен в реестр "иностранных агентов") выразили надежду, что в будущем ограничения распространят на других российских чиновников и олигархов. Сам Навальный в годовщину своего отравления опубликовал в западной прессе статью, в которой призывал вводить индивидуальные санкции прежде всего против крупных бизнесменов, близких к Владимиру Путину.

В российском руководстве санкции назвали "враждебным антироссийским выпадом" и призвали западных коллег "не играть с огнём".