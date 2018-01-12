Вильнюс объявил имена невъездных иностранцев – по Закону Магнитского

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас с 12 января запретил въезд в страну 49 гражданам России, уличённых в нарушениях прав человека и отмывании денег. Список утвержден на основании "закона Магнитского", вступившего в силу в Литве 1 января.

В МВД Литвы заявили, что список составлен после консультаций с иностранными партнерами.

Закон Магнитского был подписан президентом Литвы Далей Грибаускайте 27 ноября 2017 года. Президент респулики заявила, что закон должен способствовать прекращению нарушений прав человека, и операциям с "грязными деньгами".

Под запрет попадают лица, включённые в национальный список нежелательных иностранцев, составленный государством-членом Евросоюза,Европейской ассоциацией свободной торговли, государством-членом НАТО.

Список, принятый парламентом Литвы, содержит 44 фамилии, сообщает издание 15 минут. Среди них глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, руководивший делом Магнитского заместитель главы Следственного комитета при МВД, генерал-майор Олег Логунов, принявшие решение по делу Магнитского судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров, руководство Московской налоговой инспекции, уличенное Магнитским в масштабных махинациях с бюджетными средствами.

Литва – пятое государство, принявшее этот правовой акт – после США, Великобритании, Канады и Эстонии. Списки постоянно пополняются, так в декабре 2017 года Министерство финансов США расширило глобальный "список Магнитского", туда включены, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, сын генпрокурора России Артём Чайка и старшая дочь покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова.