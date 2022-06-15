"Комитет против пыток" продолжит работу под новым названием

"Комитет против пыток", внесённый на прошлой неделе в реестр "иностранных агентов" и прекративший после этого деятельность, продолжит работу под названием "Команда против пыток". Об этом 15 июня сообщила пресс-секретарь правозащитной организации Наталья Курекина.
"Команда осталась и намерена противостоять пыткам в России — не останавливаться перед лицом абсурдных решений Минюста, а работать с удвоенной силой", — заявила она.
12 июня правозащитная организация "Комитет против пыток" прекратила работу. Руководитель комитета Сергей Бабинец заявил, что организация не будет вешать на себя " оскорбительное клеймо" "иностранные агенты" .
- 10 июня Министерство юстиции России внесло "Комитет против пыток" в реестр "иностранных агентов". Речь идёт о реестре, в который вносятся незарегистрированные общественные объединения, признанные "иноагентами". Ранее организация уже была внесена в реестр НКО – "иностранных агентов". После этого она была ликвидирована как юридическое лицо и продолжила работу без регистрации.
- Комитет начал работу в 2000 году. Он занимался общественным расследованием жалоб на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.