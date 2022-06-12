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"Комитет против пыток" прекратил работу из-за статуса "иноагента"

Сергей Бабинец в офисе Грозненского отделения Комитета против пыток , Грозный, 15 декабря 2014 г.

Правозащитная организация "Комитет против пыток" прекратила работу в связи со статусом "иноагента". Об этом сообщил руководитель комитета Сергей Бабинец.

Минюст России признал организацию "иноагентом" в минувшую пятницу, 10 июня.

"Несмотря на очевидную пользу этой миссии, власть уже много лет подряд пытается придать ей очертания чужеродности и вредности, год за годом внося НКО, которые борются с пытками, в реестр иностранных агентов", — написал Бабинец в фейсбуке. Правозащитник добавил, что комитет расскажет о дальнейших планах в ближайшие дни.

"Комитет против пыток" начал работу в 2000 году. Он занимался общественным расследованием жалоб на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. Ранее организация уже была внесена в реестр НКО – "иностранных агентов". После этого она была ликвидирована как юридическое лицо.

  • Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются "политической деятельностью". Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.

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