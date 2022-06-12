"Комитет против пыток" прекратил работу из-за статуса "иноагента"

Правозащитная организация "Комитет против пыток" прекратила работу в связи со статусом "иноагента". Об этом сообщил руководитель комитета Сергей Бабинец.

Минюст России признал организацию "иноагентом" в минувшую пятницу, 10 июня.

"Несмотря на очевидную пользу этой миссии, власть уже много лет подряд пытается придать ей очертания чужеродности и вредности, год за годом внося НКО, которые борются с пытками, в реестр иностранных агентов", — написал Бабинец в фейсбуке. Правозащитник добавил, что комитет расскажет о дальнейших планах в ближайшие дни.

"Комитет против пыток" начал работу в 2000 году. Он занимался общественным расследованием жалоб на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. Ранее организация уже была внесена в реестр НКО – "иностранных агентов". После этого она была ликвидирована как юридическое лицо.