Компании из России сталкиваются с задержками платежей за нефть

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками платежей, так как банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) опасаются вторичных санкций США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции ужесточили свои требования по соблюдению санкций, что привело к задержкам или даже отказу в денежных переводах в Москву. Банки начали просить своих клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из санкционного списка США не участвует в сделке и не является бенефициаром платежа.

По словам источников, в ОАЭ два банка – First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank – заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами. Банк Mashreq в ОАЭ, турецкие Ziraat и VakifBank, а также китайские банки ICBC и Bank of China все еще обрабатывают платежи, но на их обработку уходят недели или месяцы. Получить комментарии от банков агентству не удалось.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о задержках платежей через китайские банки, заявил, что проблемы с платежами существуют. "Конечно, беспрецедентное давление со стороны США и Евросоюза на Китайскую Народную Республику продолжается", – заявил Песков, добавив, что это не может стать препятствием для дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Россией и Китаем.