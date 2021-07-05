Компании "повара Путина" получили госконтракты ещё на 30 млрд рублей 

Компании, связанные с петербургским бизнесменом и "поваром Путина" Евгением Пригожиным, получили госконтракты ещё на 29 миллиардов 800 миллионов рублей.

За эту сумму пять фирм - "Руссоцкапитал", "Верона", "Комбинат дошкольного питания", "Школьник-ЮЗ" и "Вилмап" - должны обеспечить поставки питания в столичные школы и колледжи. Отмечается, что с конца мая по начало июня компании выиграли 29 из 35 конкурсов, проведённых московскими властями.

Компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют "поваром Путина", с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с "поваром Путина", заключили госконтрактов на сотни миллиардов рублей.