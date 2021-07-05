Компании, связанные с петербургским бизнесменом и "поваром Путина" Евгением Пригожиным, получили госконтракты ещё на 29 миллиардов 800 миллионов рублей.
За эту сумму пять фирм - "Руссоцкапитал", "Верона", "Комбинат дошкольного питания", "Школьник-ЮЗ" и "Вилмап" - должны обеспечить поставки питания в столичные школы и колледжи. Отмечается, что с конца мая по начало июня компании выиграли 29 из 35 конкурсов, проведённых московскими властями.
Компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют "поваром Путина", с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с "поваром Путина", заключили госконтрактов на сотни миллиардов рублей.
- Евгения Пригожина также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей", и с созданием "частной военной компании Вагнера", принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке. Несколько независимых расследовательских групп обвиняют Пригожина и его структуры в причастности к убийству трёх российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм-расследование о деятельности компаний "повара Путина" в Африке.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесён в санкционный список. "Повар Путина" также внесён в санкционный список Евросоюза из-за обвинения в поддержке поставок оружия в Ливию. Бизнесмен отрицает все обвинения в свой адрес.
- Пригожин известен также тем, что подал десятки исков против оппозиционера Алексея Навального и его сторонников. Суды обязали выплатить "повару Путина" и его компаниям десятки миллионов рублей, посчитав, что расследования команды Навального задели честь и достоинство бизнесмена.
- В июне в СМИ были опубликованы судебные документы, которые доказывают, что Евгений Пригожин в 1980-х годах был осуждён за грабёж, разбой и мошенничество.
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