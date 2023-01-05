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Компания Amazon сократит более 18 тысяч сотрудников

Американская компания Amazon сократит более 18 тысяч сотрудников. Это на восемь тысяч больше, чем планировалось. Это крупнейшее одномоментное сокращение в истории компании. Решение принято на фоне неопределенности в экономике и в связи с набором большого числа сотрудников в последние два года. Как сообщил генеральный директор Amazon Энди Джесси, кадровые сокращения в основном коснутся отделов продаж и найма персонала. Он пообещал, что все увольняемые получат выходное пособие и помощь в трудоустройстве.

Amazon значительно увеличил численность персонала на фоне пандемии COVID-19, когда резко выросли объемы онлайн-торговли. По состоянию на сентябрь 2022 года в Amazon работало полтора миллиона человек, большая часть из которых была задействована на складах компании.

В 2022 году рост Amazon стал самым медленным за последние два десятилетия. У компании резко выросли издержки, а изменение покупательских привычек потребителей и рост инфляции подорвали её продажи. В третьем квартале прошлого года чистая прибыль Amazon упала на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В ноябре акции Amazon падали до самого низкого уровня с начала пандемии.

Сокращения в Amazon соответствуют тенденции в других технологичных компаниях, признавших, что в последние годы они слишком быстро расширяли штаты, отмечает The Wall Street Journal . Материнская компания Facebook Meta в ноябре объявила, что уволит 11 тысяч работников - это 13% всего персонала. Новый глава Twitter Илон Маск уволил около половины из своих 7500 сотрудников.

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