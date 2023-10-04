Пятая дочь президента Таджикистана Эмомали Рахмона Парвина Владеет одной из крупнейших фармацевтических компаний в стране. Она стала успешной благодаря административному ресурсу и госконтрактам. Об этом говорится в расследовании Таджикской службы Радио Свобода — Радио Озоди.

У Рахмона семь дочерей, Парвина почти не известна широкой публике. Она почти не показывается на семейных фотографиях президента, неизвестна даже дата её рождения, говорится в расследовании. Однако работа её бизнеса освещается на государственном телевидении.

Основанная в 2017 году Sifat Pharma получает многомиллионные государственные контракты и владеет сетью из 16 аптек в столице страны Душанбе. Во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 компания была посредником правительства для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких и медикаментов в ЕС.

С момента основания до сентября 2023 года Sifat Pharma заключила государственные контракты на сумму 5,5 млн долларов на поставку медикаментов министерству здравоохранения и другим государственным медицинским организациям, говорится в расследовании. Две дочерние компании этого бизнеса выиграли государственные тендеры на сумму более 326 000 долларов. Других участников тендера с участием компании дочери Рахмона предупреждали, чтобы они не создавали ей конкуренцию, утверждают собеседники Озоди.

Дети Рахмона, их супруги и родственники супругов стали владельцами значительных состояний и получили большое политическое влияние в стране, президентом которой он стал ещё в 1994 году, напоминает расследование.

Вторая дочь президента Озода руководит его администрацией. Третья, Тахмина, совладелец единственной компании, имеющей право продавать авиабилеты на внутреннем рынке. Ещё одна дочь Рухшона — посол Таджикистана в Великобритании. Шестая дочь Зарина — заместитель главы "Ориёнбанка", крупнейшего коммерческого банка Таджикистана.

Старший сын Рахмона Рустами — мэр Душанбе и председатель верхней палаты таджикского парламента. В случае отставки или смерти отца именно он, по должности, станет исполняющим обязанности главы государства.