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Президент Таджикистана назначил третью дочь послом в Великобритании

Эмомали Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил третью дочь Рухшону послом в Великобритании. Указ опубликован на официальном сайте президента 15 декабря, на документ обратила внимание Таджикская служба Радио Свобода.

Эмомали Рухшона одна из семи дочерей Рахмона. В 2016 году она работала в посольстве Таджикистана в Лондоне. В 2017 — опубликовала книгу "Основы дипломатической службы". Тогда же она стала заместителем начальника управления международных организаций МИД Таджикистана.

У Рахмона 7 дочерей и 2 сына. Старшего сына Рустами эксперты называют вероятным преемником отца на посту президента. Он председательствует в верхней палате парламента и занимает должность мэра столицы страны — Душанбе.

Одна из старших дочерей политика, Озода, сейчас занимает пост руководителя исполнительного аппарата президента Таджикистана, а до того была первой заместительницей министра иностранных дел. В середине 2010-х ещё одна дочь Рахмона Зарина была замечена в эфире государственного телевидения в роли ведущей англоязычного канала.

Рахмон управляет Таджикистаном с 1992 года, дольше всех руководителей государств на постсоветском пространстве. В 2020 году 69-летний президент был переизбран на пятый срок подряд, несмотря на то, что законы запрещают президенту избираться больше, чем два раза. В стране существует официальный культ личности политика, в конституции он назван лидером нации.

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