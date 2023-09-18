Компания не поставила троллейбусы во Владимир из-за санкций и мобилизации

Вологодская компания "Транс-Альфа" не смогла произвести троллейбусы по контракту с мэрией Владимира, объяснив это влиянием санкций и мобилизации. Об этом пишет владимирское издание "Чеснок".

В октябре 2022 года компания должна была поставить во Владимир пять новых троллейбусов по госконтракту стоимостью 91 миллион рублей. Однако сделано этого не было даже в ноябре – мэрия расторгла контракт в одностороннем порядке.

"Транс-Альфа" объяснила неисполнение договора тем, что детали для троллейбусов, которые закупались в странах Евросоюза и Японии, получить стало невозможно из-за санкций в ответ на российское вторжение в Украину. Компания решила купить детали в Китае, но "грузовой поток оттуда вырос в разы, и срок поставки комплектующих увеличился до двух месяцев".

Кроме того, из-за объявленной в сентябре 2022 года мобилизации россиян на войну с Украиной, компании пришлось уволить "более двадцати человек, непосредственно занятых в производстве троллейбусов", что негативно сказалось на исполнении контракта.

Изначально федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений в действиях поставщика. Тогда владимирская мэрия обратилась в суд, который отверг доводы "Транс-Альфы" как несущественные и обязал ФАС включить вологодскую фирму в реестр недобросовестных.

Согласно решению суда, в ходе закупки поставщик знал о санкциях, должен был просчитать риски и найти новых поставщиков комплектующих заранее.