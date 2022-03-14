Компания однокурсника бывшего президента России Дмитрия Медведева вышла из собственников роскошной яхты из фильма Алексея Навального "Он вам не Димон" в день начала войны в Украине. Яхта "Фотиния" стоит в эллинге в Финляндии, смена собственника могла скрыть её от санкций. Об этом сообщает Би-би-си.

Официальный собственник "Фотинии" — российская компания "Инвестиционное содружество", — рассказывает канал. До последнего времени "Инвестиционное содружество" было записано на кипрский офшор Furcina Limited. В расследовании Алексея Навального он упоминался как один из офшоров однокурсника Дмитрия Медведева Ильи Елисеева. В "Он вам не Димон" утверждалось, что предприниматель может управлять активами бывшего президента.

Теперь владелец яхты — московское акционерное общество "Константа". Её директор Александр Мысячков связан с одной из ключевых структур в системе управления активами, которые Навальный приписал семье Медведева, говорится в расследовании Би-би-си. Медведев находится под международными санкциями из-за войны в Украине. Власти ЕС и Финляндии сейчас выясняют, должна ли приписываемая ему яхта быть арестована, — писала газета Helsinki Sanomat.

Эксперт Би-би-си предположил, что смена собственности в день начала войны должна была скрыть судно от санкций. Незадолго до ввода войск порт в Гамбурге срочно покинула яхта, которую приписывают Владимиру Путину. "Фотиния" так же поступить не могла — выйти из порта в Котке 24 февраля ей было невозможно без проводки ледоколом.