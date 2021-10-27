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Константин Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова

Константин Хабенский

Актёр, режиссёр Константин Хабенский стал новым художественным руководителем Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова.

Бывший худрук Сергей Женовач принял решение покинуть должность, сообщили в Минкультуры России. В ведомстве уточнили, что Женовач продолжит руководить московским драматическим театром "Студия театрального искусства".

"Уверены, Константин Юрьевич (Хабенский) обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ имени Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности", - заявили в пресс-службе министерства культуры.

Сергей Женовач был назначен худруком театра в марте 2018 год после смерти артиста Олега Табакова, который возглавлял театр с 2000 года. "Студию театрального искусства" режиссёр основал в 2005 году.

Кадровые перестановки произошли в среду также в МХАТ имени Горького. Генеральным директором театра стал Владимир Кехман. Одновременно он продолжит работать худруком Михайловского театра, отмечает "Коммерсантъ".

Народный артист России Константин Хабенский служит в труппе МХТ имени Чехова с 2003 года. В его списке роли в таких спектаклях, как "Утиная охота", "Белая гвардия", "Гамлет", "Трехгрошовая опера", "Контрабас". Хабенский широко известен в качестве киноактёра. В общей сложности он исполнил более 60 ролей в различных фильмах и сериалах.

В 2008 году актёр стал соучредителем "Благотворительного фонда Константина Хабенского", оказывающего помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

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