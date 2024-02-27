Константинопольский патриархат восстановил в сане Алексея Уминского

Синод Вселенского патриархата восстановил в сане протоиерея московского священника Алексея Уминского, сообщила во вторник в своём телеграм-канале "Православие и зомби" журналистка Ксения Лученко.

Она отметила, что Уминский будет служить в одном из приходов Константинопольского патриархата в Европе. Позднее Лученко опубликовала ссылку на официальное сообщение по итогам Синода.

В начале февраля патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о лишении Уминского сана протоиерея. До этого церковный суд постановил, что Уминский "подлежит извержению из сана за нарушение священнической Присяги" - он отказался читать молитву "о Святой Руси". Речь идет о специальной молитве патриарха Кирилла, в которой говорится о "победе Святой Руси". Русью в РПЦ называют всю территорию, которую считают канонической, в том числе Украину.

В январе священника Уминского сняли с настоятельства в храме Троицы в Хохлах и запретили в служении.

По данным СМИ, репрессии в отношении протоиерея последовали после его антивоенных заявлений в интервью бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. Вместо Уминского настоятелем храма Троицы назначен протоиерей Андрей Ткачёв, уроженец Львова, известный поддержкой вторжения в Украину.