Конституционный суд Кыргызстана запретил "матчество" в документах

Конституционный суд Кыргызстана запретил использовать так называемое "матчество" - имя матери вместо отчества, - при оформлении документов. Тем самым он отменил своё же решение от 30 июня, в котором позволял совершеннолетним при оформлении паспорта самим решать, записать ли в документах имя отца или матери.

Разрешение использовать "матчество" суд принял летом по обращению активистки Алтын Капаловой. Она требовала, чтобы её дети могли вместо отчества носить её имя, поскольку отец не принимал участия в жизни семьи. Суд отказал Капаловой на том основании, что дети несовершеннолетние, но постановил, что после 18 лет граждане Кыргызстана вправе сами решать, носить ли им отчество или матчество.

В нынешнем вердикте Конституционного суда сказано, что прежняя позиция "вызвала широкий общественный резонанс в связи с восприятием преобладающей частью населения института матчества как негативного явления, посягающего на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа".

В то же время юристы указывают, что Конституция Кыргызстана не позволяет отмены или пересмотра решений Конституционного суда.

Как сообщает кыргызская служба Радио Свобода, местные правозащитники выступают за разрешение института матчества. По словам руководителя кризисного центра «Сезим» Бюбюсары Рыскуловой, на телефон доверия центра в год обращаются 1,5 тысячи женщин, большинство из них – многодетные матери. Они сами их их дети пережили домашнее насилие со стороны мужей и отцов. Рыскулова говорит, что среди них есть и те, кто не просто не хочет видеть своего мужа или отца, но и желает убрать его имя из своих документов и документов детей.