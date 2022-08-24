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Конституционный суд Таиланда отстранил пришедшего к власти после переворота главу правительства

Прают Чан-Оча, архивное фото

Конституционный суд Таиланда приостановил полномочия главы правительства Праюта Чан-Оча. Это сделано в рамках рассмотрения петиции со стороны оппозиции. Она утверждает, что политик занимает свой пост дольше, чем ему позволяет закон, — передаёт газета Bangkok Post.

Чан-Оча — бывший командующий армией Таиланда. В 2014 году в стране произошёл военный переворот. Генерал возглавил сначала военное правительство, а затем занял пост главы кабинета министров. В августе его утвердил в должности тогдашний король Пхумипон Адульядет.

Законодательство Таиланда ограничивает срок полномочий премьер-министра восемью годами. Оппозиция настаивает, что установленный срок истёк 24 августа. Сторонники политика настаивают, что это не так, и что срок нужно отсчитывать как минимум с 2019 года. Тогда Чан-Оча возглавил правительство после выборов, проведённых по принятой при нём в 2017 году Конституции.

Премьер-министр отстранён на время рассмотрения вопроса судом. Исполнять обязанности главы правительства в это время будет его заместитель Правит Вонгсуван.

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