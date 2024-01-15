Контрактник из Чувашии получил 7,5 лет тюрьмы на нападение на командира

В Новочеркасске Ростовской области суд приговорил к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима военнослужащего-контрактника Артёма Артемьева. В августе прошлого года Артемьев находился в дислокации своей военной части пьяным. Его начальник пытался задержать Артемьева и доставить в военную полицию, но контрактник набросился на командира с ножом и нанёс несколько ударов, повредив селезёнку.

Артемьев признал вину по двум уголовным статьям: о сопротивлении начальнику в период мобилизации и о причинении тяжкого вреда здоровью. Суд счёл смягчающим обстоятельством то, что он оказал материальную помощь в 10 тысяч рублей военному госпиталю, где лечился пострадавший.

"Коммерсантъ" уточняет, что Артемьев – уроженец Чувашии. До службы в армии он "характеризовался положительно, а в период службы – отрицательно". Он не принимал участия в боевых действиях в Украине, добавили в пресс-службе суда.

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