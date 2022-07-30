Концерт группы "Кровосток" в Москве отменен из‑за давления властей

Концерт группы "Кровосток", который должен был состояться 31 июля в Москве, отменен из-за давления властей. Об этом музыканты сообщили в твиттере.

"Извиняемся перед теми, кто хотел прийти, но одновременно испытываем гордость, быть в списках [запрещенных артистов] – это круто!" – говорится в сообщении.

Менеджер "Кровостока" Агата Мирзаева рассказала "Медиазоне", что в "Известия Hall", где должен был пройти концерт, начали поступать звонки с угрозами закрытия клуба.

"Им стали звонить и говорить про списки артистов и запрет проведения концерта под угрозой закрытия клуба", – рассказала Мирзаева. По ее словам, организаторы сообщили об отмене концерта за несколько дней до выступления.

7 июля издание "Фонтанка" опубликовало список из 30 российских музыкантов, чьи выступления запрещены в России из-за антивоенной позиции. Среди них группы ДДТ, "Каста", "Би-2", "Ногу свело", Anacondaz, IC3PEAK, "Кровосток", Little Big, певицы Земфира, Монеточка, Гречка, Манижа, Луна, Дора, рэперы Oxxxymiron, Face, Моргенштерн, Лигалайз и другие исполнители.