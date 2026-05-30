Кореевед Андрей Ланьков решил отказаться от интервью СМИ

Специалист и кореевед Андрей Ланьков сообщил в субботу в своём в телеграм-канале, что решил "совсем или почти совсем отказаться от интервью и бесед с любыми СМИ". Днём ранее стало известно, что в отношении российского специалиста по КНДР составлен новый административный протокол по законодательству о "нежелательных" организациях.

"Это означает, скорее всего, что я опять дал интервью какому-то СМИ, которое в России внесено в список "нежелательных". Второй раз уже... Учитывая, что третья "административка" чревата очень серьёзными проблемами, пожалуй, самое разумное — попросту отказаться совсем от интервью и бесед с любыми СМИ. Ну, или почти совсем", - написал учёный, призвав подписчиков читать его канал. "Буду уж здесь высказываться", - добавил Андрей Ланьков.

По информации "Медиазоны", 29 мая в Савёловский районный суд Москвы поступил второй протокол о связи с "нежелательной" организацией в отношении Ланькова. Участие в деятельности какой организации вменяют корееведу, неизвестно, отметило издание.

Также 29 мая в суд поступил второй аналогичный протокол на научного сотрудника Берлинского центра Карнеги Максима Саморукова.