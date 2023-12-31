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Королева Дании сообщила в новогоднем обращении об отречении от престола

Датская королева Маргрете II в новогоднем телеобращении сообщила, что отречётся от престола в середине января. Её место на троне займёт кронцпринц Фредерик.

83-летняя Маргрете была коронована в 1972 году. После смерти британской королевы Елизаветы царствование датского монарха стало самым длительным в Европе. "Я решила, что сейчас самое подходящее время. 14 января 2024 года – через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца, – я уйду", – сказала она. Она поблагодарила датчан за поддержку и выразила надежду, что так же будут поддерживать и её сына с супругой.

Монарх в Дании не обладает реальной властью, от него ожидают, что он не участвует во внутренней политике. Политический курс определяет правительство, которое назначается избранным парламентом. Действующая премьер-министр Метте Фредериксен – 11 глава правительства с воцарения Маргрете.

Её 55-летний наследник взойдёт на престол под именем Фредерик Х. Как и его мать, формально он будет представлять на престоле немецкую династию Глюксбургов, хотя по отцовской линии принадлежит французской графской ветви Лаборд де Монпеза.

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