Путин обратился с новогодним обращением на фоне Кремля

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним обращением. Его уже увидели жители Камчатки и Чукотки. Там Новый год уже наступил.

"Мы провожаем 2023 год, совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее", — сказал Путин.

Президент назвал героями российских военнослужащих. По словам Путина, военные чувствуют поддержку миллионов россиян.

Кроме того, российский президент упомянул, что наступающий год в России объявлен годом семьи.

Телеобращение Путина по поводу Нового года записано с традиционным видом Кремля на заднем плане. Прошлогоднее обращение президент записывал на фоне людей в военной форме. Утверждалось, что они участники войны с Украиной. Никаких новогодних атрибутов в видеообращении не было.

31 декабря в российских соцсетях появились сообщения, что видеообращение Путина было перезаписано из-за обстрела Белгорода в субботу, 30 декабря. Тогда погибли 24 человека, больше 100 получили ранения. Представитель Кремля Дмитрий Песков информацию о перезаписанном видео отверг.