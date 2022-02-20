Тест королевы Великобритании на коронавирус оказался положительным

Королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Букингемский дворец.

95-летний монарх испытывает лёгкие симптомы простуды, но рассчитывает исполнять обязанности на следующей неделе, говорится в сообщении.

Елизавета контактировала со своим сыном принцем Чарльзом, у которого коронавирусная инфекция была обнаружена на прошлой неделе. Сообщается, что она получает медицинскую помощь.

Шестого февраля королева стала первым в истории британским монархом, отметившим платиновый, 70-летний, юбилей на троне. Торжества по этому случаю будут продолжаться весь год.

За годы её правления Елизаветы II сменились 14 премьер-министров (первым был Уинстон Черчилль), множество бывших британских колоний получили независимость. Ряд стран Содружества стали республиками. Последняя из них - Барбадос в прошлом году.

Королева встречалась со множеством исторических деятелей - от Джона Кеннеди и Юрия Гагарина до Дональда Трампа и Владимира Путина. Елизавета II - героинz множества фильмов и сериалов, в том числе художественных, и один из символов современной британской жизни и культуры.