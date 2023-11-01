Королевство Иордания отозвало своего посла из Израиля

Иордания отозвала своего посла из Израиля в знак протеста против военных действий в секторе Газа. Также МИД Иордании уведомил Израиль, что не примет обратно израильского посла, который ранее покинул страну из соображений безопасности. Однако о разрыве дипломатических отношений речи пока не идёт.

Кроме того, МИД Иордании заявил, что начал эвакуацию из сектора Газа своих граждан, находившихся там. Иорданцы должны покинуть Газу через КПП Рафах на границе с Египтом. В заявлении министерства говорится, что процесс эвакуации может занять несколько дней. Количество граждан Иордании, которые должны таким путём вернуться на родину, не уточняется.

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что отзывы послов останутся в силе до окончания войны Израиля с ХАМАС и разрешения гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Своих послов из Израиля отозвали также Чили и Колумбия, а Боливия заявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем.

Иордания напрямую граничит с Израилем с востока. В 1994 году страны подписали мирный договор и установили дипломатические отношения. Иордания активно участвует в политической и финансовой жизни Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан - территории, находящейся под контролем группировки ФАТХ, входящей в Организацию освобождения Палестины. При этом Иордания настаивает на образовании суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме.

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