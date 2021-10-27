Россию снова сажают. На карантин. Цифры заболевших вопиют. Количество трупов шокирует. Власти "Крымнаша" закупают модульные холодильники, чтобы, как выразился местный замминистра здравоохранения, хранить умерших от COVID-19 "в более или менее надлежащем состоянии", что бы это ни значило. Оживившийся после думской избирательной кампании Владимир Путин ежедневно спускает запреты, призванные продемонстрировать заботу властей о гражданах. Хотя, если применить к пандемии его недавний троллинг про протестующих, которые "далеко не все в тюрьме", это прозвучало бы еще более чудовищно: "Далеко не все умерли".



Вообще, лихорадочные телодвижения власти, которые мы наблюдаем с начала пандемии, – то всех на карантин, то в очередь на голосование за обнуление путинского срока или за депутатов, или толпой на провластный митинг, – заставляют усомниться в стремлении власти побороть болезнь. В определённом смысле Путину с пандемией повезло, очень уж "вовремя" вирус поразил человечество. Так получается, если взглянуть на ситуацию глазами нынешних хозяев Кремля, организовавших под её прикрытием настоящий политический локдаун: оппозиция разгромлена, выборы окончательно превращены в фейк, журналисты, правозащитники, активисты – в "иноагентов", общество – в болото.

Контроль и изоляция – ключевые слова для путинской власти. Удобно управлять и манипулировать людьми, охваченными страхом загадочной болезни, "нападения" со стороны НАТО, или перспективы оказаться один на один с вездесущим государством с его силовиками, которые могут в любой момент унизить и что-нибудь отобрать – свободу, деньги, а то и жизнь.

Внутри страны "добропорядочных россиян" изолируют от врагов-"иноагентов". Граждан изолируют от политики, адвокатов – от подзащитных, учёных – от международных программ сотрудничества, правозащитников, гражданских активистов, журналистов – от участия в семинарах и конференциях с иностранцами. Страна изолирует себя от цивилизованного мира. Зачем возвращать советские ограничения на передвижение, ведь все и так на карантине?! Кстати, поначалу такая тенденция была задана для тех, кому Путин как бы доверяет, – поездок на Запад лишили силовиков, которые, про себя, естественно, ворчали и искали пути обхода запретов. Сегодня и запрещать никому ничего не требуется, всё можно списать на эпидемию. А пока россияне не могут никуда выехать, российский МИД как раз и с НАТО завязал, и с американцами уже почти. Следующий в списке очевидно Евросоюз.

Диктатура, как коронавирус, чревата серьёзными осложнениями для здоровья нации

Почему власти так яростно набросились на журналистов и активистов? Потому что, раз совершив независимый поступок, высказав собственное мнение, даже просто сказав "нет", человек становится другим, не частью покорного стада, а самостоятельной личностью. Такие люди не были нужны и разными способами преследовались при советском партийном режиме. Не менее опасны они и для нынешнего режима, чекистско-криминального. Вот почему никакой "оттепели" при Путине ожидать не приходится. Кстати, изоляции особо ретивых активистов эпидемия тоже поспособствовала, можно сказать, подарила в качестве инструмента "санитарные дела".

"Не лезьте в наш дом со своими ценностями", – взывает Путин с трибуны Валдайского клуба. Так никто и не лезет – внимают с неприкрытым изумлением, крутят пальцем у виска, услышав про капитализм на последнем издыхании, "отказ" от традиционных "мамы-папы" и прочие ужасы "ненашего городка". В то время как "добропорядочные россияне" завязли, словно мухи в меду. Первобытная дикость вроде сопротивления ношению масок и вакцинированию начинает восприниматься обывателями как нечто революционное, чуть ли не протест против режима. Но для власти антиваксеры даже выгодны: их возмущение вроде выхлопа пара, который "уходит в свисток" и "разряжает" обстановку.

Ощущение, что всё общество окуклилось. Небожители в своём Кремле, опричнина в офшорах, самые яркие оппозиционеры в тюрьме. "Добропорядочные россияне" – в своих квартирках, домах, на дачных участках или в самых настоящих трущобах советских времён, с которыми Путин вот только что вновь пообещал бороться. Под шумок эпидемии обществу навязана концепция не жития, а выживания, а кому-то дожития в прямом смысле слова. Кремль – приют для небожителей, советские трущобы – для "отверженных" времён правления Путина. Видимо, в представлении президента всё это и есть "здоровый консерватизм".

"Он не хотел уходить…" – такую эпитафию можно было бы отлить в бронзе на месте упокоения любого диктатора. В июньском интервью журналисту NBC Путин поведал, что "когда-то" на его место "обязательно придет другой человек". Четыре месяца спустя заявил корреспонденту CNBC, что на вопросы о преемнике или "правлении до 84 лет" предпочитает не отвечать, ибо разговоры на эту тему "дестабилизируют ситуацию". На самом деле диктатура, как коронавирус, чревата серьёзными осложнениями для здоровья нации. Чем дольше властитель цепляется за власть, тем более длительный период понадобится стране на восстановление и очищение. Судя по тому, как в России бушует эпидемия, вирус всё ещё остаётся при своей короне. А российский лидер упорно "лечит" страну политическими кровопусканиями и бабкиными примочками в виде "традиционных ценностей". С последствиями такого "лечения" явно придётся повозиться.

Галина Сидорова – московский журналист

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