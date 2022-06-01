Корреспондент телеканала российского министерства обороны "Звезда" Валентин Гвоздев ранен 1 июня осколком мины в Северодонецке в Луганской области Украины. Об этом сообщила его редакция.

По словам Гвоздева, ранение не было серьёзным. Он снимал материал о штурме российскими войсками города. Тяжёлые бои за город продолжаются, с перерывами, с начала марта.

Северодонецк стал административной столицей Луганской области после того как контроль над Луганском в 2014 получили местные пророссийские сепаратисты. По словам главы Луганской области Украины Сергея Гайдая, российская армия контролирует сейчас около 80 процентов города.

30 мая неподалёку от Северодонецка был убит осколком, предположительно, российской мины французский журналист Фредерик Лёклер-Имофф, ещё один французский журналист Максим Брандстетер и их посредник Оксана Леута были ранены.

За время войны в Украине с 24 февраля в стране погибли во время исполнения профессиональных обязанностей как минимум 8 журналистов, подсчитала международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов".