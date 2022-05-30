В Луганской области погиб журналист французского канала BFM TV

В Луганской области Украины погиб журналист французского канала BFM TV Фредерик Лёклерк-Имхов. Машина, в которой он находился, попала под артиллерийский обстрел, сообщил в телеграме губернатор региона Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, обстрел вёлся российскими войсками, независимого подтверждения этой информации нет. Погибший журналист снимал материал об эвакуации из Луганской области. Он был убит осколком снаряда, попавшим в шею. Рядом с ним был ранен полицейский, его спасла каска.

Инцидент произошёл у Северодонецка. Ранее сообщалось, что российские войска и пророссийские сепаратисты из Луганской области ведут штурм города. После того как Луганск был захвачен сепаратистами, в Северодонецке размещается региональная администрация.

На прошедшей неделе российской армии удалось провести успешное наступление в Донбассе, войска пытаются окружить группировку войск в Северодонецке. Сообщалось, что подъездные дороги к городу простреливаются с российских позиций. По словам Гайдая, в городе разрушена на 100 процентов критическая инфраструктура и повреждено 90 процентов жилого фонда.