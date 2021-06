Кошачьи сюрпризы. Артемий Троицкий гуляет по причалу

Хедлайнеры сто девяносто пятого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители, сотрудничающие с нью-йоркской независимой студией звукозаписи Wharf Cat. Это эксклюзивная малотиражная музыка, словно хай-тек-автомобили ручной сборки – рок-критик Артемий Троицкий уверен, что для признания подлинности таланта не обязательны стадионные концерты.

Я допускал, что wharf cat – это какая-то хитрая идиома или модный молодёжный сленг, но нет! Ковыряние в гугле убедило в том, что странное словосочетание "причальная кошка" – это и есть причальная кошка, то есть кошка на причале. В Бруклине есть причалы, но никак не в районе Гринпойнт, сугубо "внутреннем", сухопутном (кстати, это мой любимый кусочек Бруклина – тихий, действительно зелёный, практически деревенско-богемный). Тем не менее именно здесь расположен офис маленького рекорд-лейбла "Причальная кошка". Я там не бывал, с хозяевами не знаком, даже не знаю, как их зовут. В сети никакой справочно-исторической информации нет, только каталог релизов и сувенирной продукции, и одно имя – Ник ван Вёрт. Единственное, что мне удалось выяснить: создан лейбл был в 2011-м. Значит, течёт юбилейный год.

Был период, и довольно долгий – с 1970-х по 1990-е, когда основывать indie labels, маленькие независимые фирмы грамзаписи, было очень модно и зачастую даже прибыльно. Легендарные "инди" – английские Mute, 4AD, Domino; американские Matador и Sub Pop – запускали на орбиту великих артистов и издавали бестселлеры. Сейчас иные времена: вся индустрия в состоянии "выживания", поскольку сетевые воротилы вытеснили аудионосители, включая и модный винил, на периферию музыкальной жизни. Однако новые лейблы продолжают пробиваться сквозь асфальт, и Wharf Cat – один из них. Что их мотивирует, если это явно не коммерческий интерес и не жажда славы? Не мне отвечать на этот вопрос (свои лейблы я прикрыл в середине нулевых), но полагаю, что это деятельная любовь к музыке и романтичное желание помочь талантам.

Russian Tsarlag с альбомом Gagged in Boonesville

Припоминаю, что впервые мой радар засёк "Причальную кошку" в 2016 году, когда лейбл издал сборник лоу-фай-минималиста Карлоса Гонсалеса, более известного под впечатляющим псевдонимом Russian Tsarlag. Однако лишь в последние два года "причальная продукция" пошла косяком, причём, помимо местной альтернативной молодёжи, я с изумлением обнаружил в списке клиентов лейбла музыкантов из КНР (!) и Эстонии (!!). Рад познакомить вас с некоторыми из них.

P.E. с композицией Lovers’ Lane

Начнём с земляков лейбла: квинтет P.E. из города Нью-Йорка. Играют хаотичный экспериментальный рок с элементами фри-джаза (саксофон!) и всяческой импровизации. Я бы определил как post no wave. Солистку зовут Вероника Торрес. При всём звуковом экстремизме, мелодичная песенная структура сохраняется: убедитесь в этом сами, послушав "Аллею влюблённых" на дебютном альбоме P.E. "Персона".

Коллектив Bambara с песенкой Sweat

Трио Bambara во главе с вокалистом/гитаристом Ридом Бате тоже из Бруклина, но это уже довольно статусный коллектив с десятилетней историей, на счету которого 4 альбома, и два последних вышли на Wharf Cat. Стиль – мрачный окологотический пост-панк; усугубляет атмосферу испитой баритон солиста. Главная тема нового альбома "Заблудший", как указано в пресс-релизе, – смерть. Невесёлая стихия Bambara явно созвучна настоящему времени: судя по плотному гастрольному графику, трио невероятно востребовано и в Америке, и в Европе.

Holy Motors и Endless Night

А вот и один из кошачьих сюрпризов: Holy Motors из Таллина. Как они с Wharf Cat нашли друг друга, представления не имею, но отношения складываются серьёзно: лейбл выпустил дебютный альбом квартета, "Медленный закат", а в этом году и второй LP – "Лошадь". "Святые моторы" (отсылка к культовому фильму Леоса Каракса, конечно) поют по-английски (солистка Элианн Тулве) и играют музыку в незамутнённом духе americana – смесь меланхоличного рока и кантри. То, что молодых эстонцев признали в исконно "корневом" американском жанре, – само по себе редкое достижение!

Public Practice и композиция Underneath

И снова в Нью-Йорк! Здесь обитает группа, с которой, как мне кажется, энтузиасты Wharf Cat могут рассчитывать на массовый успех. Квартету (две девушки, два парня)Public Practice всего три года; недавно вышел их первый альбом "Нежная хватка". Словосочетания "экспериментальный поп", тем более "экспериментальное диско" многим покажутся оксюмороном, но это именно то, что играют и поют Public Practice. Постмодернистский замес из клубной музыки и авант-рока вообще характерен для нью-йоркской сцены – достаточно вспомнить суб-жанр mutant disco, группы Contortions, да и самих Talking Heads, пожалуй. Рад, что эта авантюрная линия наконец-то продолжилась! Мы, кстати, тоже продолжим знакомство с симпатичной "Причальной кошкой" – совсем скоро в "Музыке на Свободе" прозвучит китайская группа Gong Gong Gong.

Плей-лист 195-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Philippe Katerine (France). Blond, LP Confessions

2. Maria McKee (USA/UK). Effigy Of Salt, LP La vita nuova

3. OTK (Czech Republic). Radost ma vždycky jen hulvat, LP Druha šance

4. OTK (Czech Republic). Karel, Pepik, Eman a Jozef, Druha šance

5. P.E. (USA). Lovers’ Lane, LP Person

6. Bambara (USA). Sweat, LP Stray

7. Holy Motors (Estonia). Endless Night, LP Horse

8. Public Practice (USA). Underneath, LP Gentle Grip

9. Gili Yalo (Israel/Ethiopia). Sew Lesew, EP Made In Amharica

10. Madonnatron (UK). Flesh Pond, LP Musica alla puttanesca

11. The Builders & The Butchers (USA). Black dresses,T he Builders & The Butchers

12. Cross Record (UK). An Angel, A Dove, LP Cross Record

13. Legowelt (Holland). Swiss Fairytales, LP Unconditional Contours

