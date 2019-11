Секретная альтернатива. Артемий Троицкий уважает большую красную машину

Хедлайнеры сто тридцать пятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты, которые свободное творчество любят больше славы, а потому сотрудничают с холдингом фирм звукозаписи Secretly Group. Рок-критик Артемий Троицкий уважает такой подход к жизни и карьере.

Авторитетные и качественные независимые лейблы (так называемые indies) периодически становятся объектами моего просвещённого внимания. Что неудивительно: репертуарная политика крупных "независимых" зачастую не только зажигает звёзды, но и определяет тренды актуальной музыки. Сегодняшний случай особый: в фокусе не отдельный гордый лейбл, а их целое "зонтичное" объединение. Я могу припомнить лишь два таких кооператива "инди" – Beggars Group в Британии и Secretly Group в Штатах. Речь сегодня пойдёт о "Секретной группировке", которая, помимо прочего, интересна и тем, что базируется не в одном из признанных культурных центров США, а в маленьком университетском городке Блумингтон, штат Индиана.



Первая из трёх фирм холдинга, Secretly Canadian, основана в 1996 году братьями Беном и Крисом Свансонами. Поначалу дела у них шли ни шатко ни валко, однако пошли в гору в нулевые годы, когда лейбл подписал контракт с филадельфийской группой The War of Drugs. История получилась довольно непредсказуемая, поскольку группа эта экспериментальная и играет психоделический краут-рок. Выпустив три альбома с "секретными канадцами", TWOD перешли в ведение крупной корпорации Atlantic и в 2018-м за четвёртый альбом даже получили премию Grammy. Что до Secretly Canadian, то лейбл тоже развернулся и теперь может похвастаться присутствием в каталоге легендарной Йоко Оно и глобальной звезды Энтони Хагерти.

Richard Swift поёт Selfishmath

Мой любимый релиз на Secretly Canadian – новейший альбом электронщика и продюсера Ричарда Свифта The Hex (2017). Невероятно оригинальная работа, продолжения которой, увы, не последует, поскольку Свифт в прошлом году скончался, примерно от того же, от чего скончался Владимир Высоцкий.

"Большая красная машина" с композицией Air Stryp

В 1999 году Дариус ван Арман, сын профессора математики, создал лейбл Jagjaguwar и тут же присоединил его к Secretly Group. Бесспорно, главное достояние лейбла – группа Bon Iver, на сегодняшний день одна из популярнейших на мировой альтернативной сцене. Джастин Вернон, солист Bon Iver, недавно выпустил и альбом в дуэте с лидером The National Аароном Десснером – проект получил название Big Red Machine и тоже был опубликован на Jagjaguwar.

Шерон ван Эттен исполняет песенку "День воспоминаний"

Шерон ван Эттен и Энджел Ольсен – две очень популярные американские певицы из разряда авторов-исполнителей – тоже клиентки лейбла. Ольсен на всех парах движется к большому признанию поп-сообществом, а ван Эттен, засветившаяся в последнем сезоне "Твин Пикс", судя по своему новому альбому "Напомни мне завтра", рада оставаться в контексте фриковатого фолк-рока. С неамериканскими артистами Jagjaguwar тоже активно работает: достаточно назвать меланхоличных канадцев Besnard Lakes и едва ли главную на сегодняшний день новозеландскую инди-группу Unknown Mortal Orchestra.

A Place to Bury Strangers: "Посмотри-ка мне в глаз"

Ну, и третий и самый молодой из засекреченных лейблов – Dead Oceans, основанный в 2007 году Филом Уолдорфом из Техаса. Как и соседи по "секретному гнезду", Уолдорф проводит максимально эклектичную репертуарную политику; среди артистов и английский пианист/певец Билл Фэй, разменявший восьмой десяток, и наикрутейшее нью-йоркское постпанк-трио A Place to Bury Strangers, выпустившее недавно свой пятый и, на мой вкус, лучший альбом Pinned.

Mitski с композицией Why Don’t You Stop Me?

Есть и другие весьма заметные музыканты: виртуозный гитарист Райли Уокер, швед The Talliest Man on Earth, сенсационные молодые британцы Shame. Но в лидеры по продажам и наградам совершенно неожиданно вышла американка японского происхождения Мицки Мияваки (сценическое имя Mitsky), последний альбом которой, "Будь ковбоем", был объявлен лучшим альбомом 2018 года несколькими американскими музыкальными порталами, включая суперавторитетный Pitchfork.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 135):

1. Anna von Hausswolff (Sweden). The Mysterious Vanishing of Electra, LP Dead Magic

2. Atamina (Ghana). No One Wants to Die, LP Sychophantic Friends

3. Lice (UK). Love your Island, LP It All Worked out Great

4. Zaz (France). Mes Souvenirs de Toi, LP Effet Miroir

5. Wild Evel & The Trashbones (Austria). Why Can’t We Be? LP Digging my Grave

6. Mitski (USA). Why Don’t You Stop Me? LP Be the Cowboy

7. A Place To Bury Strangers (USA). Look Me in the Eye, LP Pinned

8. Sharon van Etten (USA). Memorial Day, LP Remind me Tomorrow

9. Big Red Machine (USA). Air Stryp, LP People

10. Richard Swift (USA). Selfishmath, LP The Hex

11. Richard Swift (USA). Wendy, LP The Hex

12. Virginia Wing (UK). The Second Shift, LP Ecstatic Arrow

13. Svjata Vatra (Estonia/Ukraine). Hobusemäng, LP Muutused/Zminy