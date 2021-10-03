Космический зонд BepiColombo впервые пролетел вблизи Меркурия и передал на землю снимки планеты. На фотографии – часть северного полушария Меркурия с кратерами Лермонтова и Кальвино.

Миссия по исследованию ближайшей к Солнцу планеты – это совместный проект Европейского космического агентства и Японии. По планам зонд выйдет на орбиту Меркурия через четыре года. А до этого шесть раз пролетит мимо планеты.

BepiColombo назван в честь итальянского учёного. Он работал над гравитационными манёврами, которые помогли впервые добраться до планеты в 1970-х годах. Зонд будет изучать поверхность Меркурия, его магнитное поле и солнечный ветер.

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